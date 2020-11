Covid byl k úterku potvrzen u 14.181 pracovníků ve zdravotnictví

Praha - Nákaza koronavirem byla k úterý 3. listopadu potvrzena u 14.181 pracovníků ve zdravotnictví, z toho 2468 bylo lékařů a 6670 zdravotních sester. Před měsícem bylo nakažených zdravotnických pracovníků v Česku zhruba pětina. Vyplývá to z údajů, které poskytl poslancům z výboru pro zdravotnictví ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Podle statistik ÚZIS je v Česku asi 50.000 lékařů a přibližně 80.000 zdravotních sester.

Nejvíce zdravotníků s covidem-19 bylo k úterku podle údajů ústavu v Praze, téměř 2600, z toho zhruba 600 lékařů a tisícovka sester. Následoval Moravskoslezský kraj s 1716 nakaženými pracovníky ve zdravotnictví a Jihomoravský s 1586. Více než tisícovka nemocných zdravotníků byla také ve Středočeském a Ústeckém kraji. Naopak nejméně, 201, jich ÚZIS evidoval v Karlovarském kraji.

Dušek poslance informoval rovněž o počtech nakažených v zařízeních sociální péče v Česku. Podle zveřejněných údajů tam byl ke konci října potvrzen koronavirus u 4763 pracovníků a klientů uvedených domovů, v září to bylo zhruba u čtvrtiny. Kolika klientů a kolika zaměstnanců sociálních zařízení se to přesto týká, nebylo v Duškových podkladech ale specifikováno. Počet ohnisek nákazy v sociálních domovech se proti září zvýšil o 156 na 209.

Nakažených pracovníků ve zdravotnictví a nemocných v domovech pro seniory přibývá zároveň s tím, jak se covid-19 šíří a roste i počet aktuálně nemocných. V předchozích dnech tempo růstu nových případů nemoci v Česku zpomalovalo, od tohoto pondělí nicméně denní přírůstky stoupají a ve středu přibylo rekordních 15.729 potvrzených případů. Momentálně je tak v zemi téměř 175.000 nakažených.

Právě nedostatek personálu nyní ohrožuje kapacity nemocnic. Česko proto začalo podle informací ministerstva zdravotnictví z počátku týdne vyjednávat se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) o pomoci. WHO je připravena poskytnout zdravotnické týmy, které by mohly nastoupit do českých nemocnic.