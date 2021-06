Covid a stav po něm byl nejhorší, co jsem zažila, říká florbalistka z Brna

Brno - Za nejhorší, co kdy zažila, považuje nemoc covid-19 a stav po ní devatenáctiletá prvoligová florbalistka z brněnských Židenic Eva Filipová. Přestože nemoc prodělala v lednu, i dlouho po ní se potýkala s jejími následky. Patří mezi ně vysoký srdeční tep, rychlé zadýchávání i rozostřené vidění. V kritické chvíli na jaře jí na tréninku ukázal měřič tepu na hrudi tep 250 úderů za minutu. V minulosti přitom měla maximum 190 při zátěžovém testu.

Studentka z Pozořic na Brněnsku prodělala covid v lednu s horečkami až 39 stupňů a migrénami. "Byla jsem strašně unavená. Prospala jsem třeba celý víkend. V karanténě jsem byla asi měsíc, protože to nejdříve měla mamka a potom já," uvedla Filipová.

Před nemocí měla dobrou fyzickou kondici. Po nemoci se k ní ale nevrátila. "S fyzičkou jsem byla úplně v háji, jako kdybych začínala znovu. Šla jsem třeba jen půl hodiny na procházku a byla jsem úplně vyřízená, že jsem spala celé odpoledne," vzpomíná Filipová.

Po měsíci začala trénovat. "Pořád jsem se ale zadýchávala, bušilo mi rychle srdce. Na jednom tréninku se mi začala motat hlava, přestaly se mi prokrvovat ruce a nohy a měla jsem silné křeče. To bylo to nejhorší, co jsem kdy zažila. Nemohla jsem se hýbat," popsala.

Raději šla na vyšetření do nemocnice. "Řekli mi, že bych měla se zátěží začít pomalu. Potom jsem dva týdny proležela v posteli, abych se z toho dostala. Motala se mi ale stále hlava a měla jsem rozostřené vidění. Když jsem se učila a byla déle na počítači, sbíhala se mi písmenka a nemohla jsem už ani číst," řekla Filipová.

Do florbalových utkání zasáhla až v dubnu, tedy čtvrt roku po nemoci. "Problémy s hlavou už se zlepšily, teď už se ani tolik nezadýchávám, pomohlo mi dechové cvičení. Jsem ale stále sledovaná na srdce a problémy s očima také přetrvávají," uvedla hráčka prvoligového židenického týmu. Jak sama říká, nic podobného se jí nikdy nestalo. "Nikdy jsem neměla problémy s nemocemi, nebrala žádná antibiotika a najednou mě to tak sundalo. Bylo to to nejhorší, co jsem kdy zažila," dodala sportovkyně.