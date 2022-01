Covid-19 v USA dál sílí, bilance hospitalizací se podle NYT blíží letnímu maximu

Washington - Epidemická situace ve Spojených státech se o víkendu dál zhoršovala a země s 330 miliony obyvatel nyní registruje více než 400.000 infekcí koronavirem na den. Ukazují to statistiky Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT). V posledních dnech rychle přibývají i pacienti hospitalizovaní s covidem-19, na některých místech znovu panují obavy z přetížení zdravotnictví.

USA zažívají od poloviny prosince explozi koronavirové nákazy. Průměrný přírůstek za sedm dní za tu dobu stoupl ze zhruba 120.000 infekcí za den na více než trojnásobek. Podle NYT se po neděli průměr dostal na hodnotu 401.252, statistiky JHU ukazují číslo ještě asi o 3000 vyšší. Podle JHU zároveň v uplynulém týdnu testy potvrdily asi dvakrát tolik nákaz jako během předchozího týdne.

Počty evidovaných nákaz jsou nyní vysoko nad předchozími rekordy z loňského ledna. Přesto může být skutečné tempo šíření viru SARS-CoV-2 ještě výrazně vyšší, neboť na některých místech byla v posledních dnech extrémně vysoká míra pozitivity testů, i nad 50 procenty. Američané se za prudkého rozmachu epidemie potýkají s problémy s přístupem k testům na koronavirus.

V USA podle všeho podobně jako na západě Evropy převládá koronavirová varianta omikron, kterou zaznamenali v listopadu vědci z Jihoafrické republiky. Nová podoba viru se zdá být spojená s menším rizikem hospitalizace než dříve dominantní delta, při rekordních počtech nákaz však i navzdory tomuto faktoru a účinku očkovací kampaně hrozí zahlcení zdravotnického systému.

Některé části USA aktuálně registrují rekordní či téměř rekordní počty lidí s koronavirem v nemocnicích, jako například šestimilionový stát Maryland, který na Nový rok hlásil přes 2500 hospitalizovaných. Celkově podle NYT v amerických nemocnicích leželo na 98.000 nakažených. Bilance je nyní těsně pod maximem z loňské letní vlny a asi o 40.000 nižší než loni v lednu za dosud nejhorší fáze epidemie v zemi.

Tento ukazatel je dlouhodobě považován za více vypovídající než čísla o nákazách, přičemž při aktuálním vlivu očkování a nové varianty koronaviru zřejmě ještě nabývá na významu. "Jak postupujeme dál a infekce se stávají méně závažnými, je mnohem relevantnější zaměřovat se na hospitalizace v porovnání s celkovým počtem nákaz," řekl v nedělním televizním rozhovoru vrchní epidemiolog americké vlády Anthony Fauci. Dodal, že má obavy o desítky milionů neočkovaných obyvatel USA.

Aktuální vlna epidemie ale může způsobit problémy i v oblastech s vysokým podílem lidí s jednou či dvěma dávkami vakcíny. Ukázkou je již zmíněný Maryland, který podle guvernéra Larryho Hogana čeká "hrozný bod v této krizi", přestože ve státě je plně naočkovaných 70 procent populace. Hogan v rozhovoru v televizi CNN uvedl, že místní nemocnice jsou přeplněné a že mnozí zdravotníci jsou vyčerpaní nebo sami nakažení.

Pochmurnou situaci v některých nemocnicích podrobněji popisuje reportáž deníku The Washington Post z minulého týdne. Zdravotnická zařízení napříč USA podle ní zažívají personální problémy a omezují péči na akutní zákroky a ošetřování těžce nemocných. Lékaři, kteří zůstávají na pracovišti, pak bojují s "vyčerpáním, vyhořením a podrážděností tváří v tvář pacientům, kteří odmítají nosit roušku a nechat se očkovat".

"Absence u nás letí nahoru. A máme tolik nemocných, nejen s covidem-19, ale se vším. Je to velmi, velmi špatné," shrnula situaci Megan Ranneyová z fakultní nemocnice při Brownově Univerzitě v Rhode Islandu.

Zvýšené počty nakažených a hospitalizovaných se zatím nepromítají do bilance obětí a denní počty úmrtí spojených s covidem-19 se drží pod 1500 na den. Od začátku pandemie USA zaznamenaly na 825.000 smrtelných případů koronavirové infekce.