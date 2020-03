COVID-19 podlehlo přes 24.000 lidí, nejvíce nakažených mají USA

Washington/Řím - Nemoci COVID-19 po celém světě podlehlo již přes 24.000 lidí, přičemž nákaza koronavirem se prokázala u téměř 538.000 osob. Spojené státy překonaly co do počtu infikovaných Čínu, kde se virus loni vyskytl poprvé. Španělsko za posledních 24 hodin zaznamenalo dosud největší počet úmrtí. Potvrdilo také 7800 nově nakažených, zatímco Německo 5780. Téměř 3000 nových případů zaznamenal také Írán. V Česku počet infikovaných překonal hranici 2000 a mrtvých je devět.

Americký prezident Donald Trump se i přes exponenciální růst nakažených v zemi znovu vyslovil pro uvolnění restrikcí vyvolaných nákazou. Za poslední den přitom v USA přibylo asi 18.000 potvrzených případů a celkový počet dosahuje téměř 86.000. V rozhovoru s televizí Fox News šéf Bílého domu uvedl, že například v zemědělských oblastech amerického středozápadu "můžeme začít otevírat regiony a nechat je žít, než se otevře celá země".

Více než polovinu všech nakažených na světě nadále eviduje Evropa. Španělsko má již více než 64.000 osob s koronavirem. Od čtvrtka tam přitom nemoci COVID-19 podlehlo dalších 769 lidí, což je zatím nejvíce za jeden den. Celková bilance obětí se tím vyšplhala na 4858. Německo, další z evropských těžce zasažených zemí, k dnešnímu dni ohlásilo přes 42.000 nakažených. Od čtvrtečního rána si tam COVID-19 vyžádal životy dalších 55 lidí, čímž celkový počet obětí vystoupal na 253.

V Rakousku počet případů koronaviru překonal hranici 7000. Za posledních 24 hodin přibylo více než tisíc odhalených výskytů, obětí nemoci COVID-19 je tam již 58. Ve čtvrtek přibylo 43 nově zjištěných infikovaných na Slovensku. Celkově má pětimilionová země 269 potvrzených případů infekce, jedna osoba je v kritickém stavu.

Írán, který je blízkovýchodním ohniskem nákazy, zaznamenal již 32.300 případů koronaviru a 2378 mrtvých. Počet úmrtí se zvýšil o 144, což je o 13 méně, než den předtím.

V Rusku překročil počet lidí s koronavirem hranici 1000 osob, nové případy tam přitom přibývají stále rychleji. Podle úřadů se za posledních 24 hodin objevilo 196 nově infikovaných.

Hongkong ohlásil dalších 65 nakažených koronavirem, což je zatím největší denní nárůst v této čínské poloautonomní provincii. Počty nakažených stoupají i jinde v Asii. Japonské úřady vyzvaly desítky milionů místních obyvatel, aby o víkendu nevycházeli ven.

Pevninská Čína, počáteční ohnisko pandemie, ohlásila za čtvrtek 55 nových případů, což je mírný pokles oproti dni předtím. Až na jednu výjimku se podle místních úřadů jedná o lidi, kteří přicestovali ze zahraničí. Počet nově infikovaných je tam tak za čtvrtek nižší, než v Hongkongu.

Čínská lokální média a zdravotníci v dříve nejhůře zasažené provincii Chu-pej však mluví o tom, že ne všechny případy se dostávají do oficiálních statistik a že nemocnice i čínská národní zdravotní komise dělají všechno pro to, aby hlášená čísla byla co nejnižší.

Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching dnes v telefonickém rozhovoru zdůraznili nutnost spolupráce svých zemí v boji proti šíření koronaviru SARS-CoV-2. Podle pozorovatelů by mohlo jít o signál určitého uvolnění napětí po vzájemných slovních výpadech v posledních dnech souvisejících s koronavirovou krizí.

Vědci z Královské univerzity v Londýně (Imperial College London) v nové studii uvedli, že pokud by se nepřijala žádná opatření proti šíření koronaviru, nakazilo by se jím letos sedm miliard lidí a 40 milionů pacientů by nemoci COVID-19 podlehlo.

V České republice počet infikovaných překonal hranici 2000, za čtvrtek přibylo 259 nových případů. Nákaze v ČR podlehlo devět lidí. Automobilka Škoda Auto prodloužila odstávku výroby ve všech třech českých závodech nejméně do 14. dubna. Provoz zastavuje také výrobce autobusů Iveco CZ z Vysokého Mýta, a to od pondělí 30. března do 14. dubna.