COVID-19 může mít těžký průběh i u mladých lidí, píše Bloomberg

New York - Nové důkazy z Evropy a USA naznačují, že mladší dospělí nejsou tak imunní vůči novému koronaviru, který nyní koluje po celém světě, jak se původně myslelo, napsal zpravodajský server Bloomberg.

Původní údaje z Číny sice ukazovaly, že nejzranitelnější jsou starší lidé a ti, kdo mají jiné zdravotní problémy. Ale těžký průběh onemocnění mohou mít i mladí lidé ve věku přes dvacet zhruba do čtyřicítky - a mnozí vyžadují intenzivní péči, jak vyplývá ze zpráv z Itálie a Francie. Riziko je obzvlášť vysoké u těch, kteří trpí dosud nediagnostikovanými nemocemi.

"Je možné, že se disproporčně vysoký počet nákazy vyskytuje u generace mileniálů - u naší největší generace, která je naším pokračovatelem pro další řadu dekád," řekla ve středu na tiskové konferenci Deborah Birxová, koordinátorka reakce amerického Bílého domu na koronavirus.

Dostupné údaje tyto obavy potvrzují. V Itálii, která je z evropských zemí nejhůře postižená, je téměř čtvrtina z více než 35.000 nakažených ve věku od 19 do 50 let, uvádí web Statista.

Obdobné trendy se objevují ve Spojených státech. Z prvních 2500 případů nákazy bylo 705 ve věku od 20 do 44 let, uvedla Střediska pro kontrolu a předcházení nemocí (CDC). Z nich 15-20 procent nakonec skončilo v nemocnici a až u čtyřech procent byla nutná intenzivní péče. Několik z nich zemřelo.

Jedním z těchto mladších dospělých je Clement Chow, profesor genetiky Utažské univerzity. "Jsem mladý, nepatřím do rizikové skupiny, a přesto jsem na jednotce intenzivní péče s hodně vážným průběhem," napsal 15. března na twitteru. "Opravdu toho o tom viru zatím moc nevíme," dodal.

Podle zpráv na twitteru měl Chow několik dní zvýšenou teplotu, a pak se přidal ošklivý kašel, který vedl k respiračnímu selhání. Následně se ukázalo, že jde o koronavirus a skončil na kyslíkovém přístroji na JIP. Když ho tam minulý čtvrtek převezli, byl první. "Teď je tu spousta dalších," napsal. Chow na twitteru neuvádí svůj věk, ale podle webových stránek jeho laboratoře vystudoval v roce 2003 a má dvě děti.

Je pravda, že riziko úmrtí prudce stoupá s věkem. V USA zatím zaznamenali jen 144 pacientů ve věku nad 85 let. Z nich až 70 procent bylo hospitalizováno a 29 procent potřebovalo intenzivní péči, uvádí zpráva CDC. Každý čtvrtý zemřel.

Na zmíněné středeční tiskové konferenci Bílého domu prezident Donald Trump zapřísahal mladší lidi, aby se přestali chovat nezodpovědně, aby nepořádali večírky, nechodili na pláž a nepotloukali se po barech. Ovšem jak se uzavírají univerzitní kampusy po celé zemi a vyzývají studenty k odjezdu, mnozí mladí lidé jedou nebo letí domů - a riskují vystavení rodičů či prarodičů novému koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19.

Stejné obavy řeší mladí lidé, kteří zkoušejí rozjet svou kariéru ve velkých městech. Otec Livie Calariové ji prosí už celé týdny, aby se vrátila domů. Tato 25letá mladá žena s přítelem žije v newyorském Brooklynu a nervózně sledují, jak sílí varování oficiálních činitelů, a jak se město kolem nich uzavírá.

Ale zatím tu zůstávají. S přítelem mají dvě kočky, které by museli přestěhovat s sebou. A kdyby se přesunuli k otci Calariové ve Washingtonu, museli by se na dva týdny uchýlit do karantény v odděleném patře. A navíc je znepokojuje představa, že by s sebou mohli náhodně přenést i virus. "Cítím obrovskou úzkost, že bych ho tím mohla nakazit," říká Calariová o svém 65letém otci. "Možná je to iracionální, ale cítila bych se hrozně."