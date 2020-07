Covid-19 je ve firmě na Novojičínsku, na Jihlavsku obnovují roušky

Jihlavský magistrát znovu zavedl od pondělí 13. července 2020 povinné nošení roušek při vstupu do budov úřadu. Magistrát také chystá preventivně další opatření, znovu by mohly být povinné i roušky v MHD.

Ostrava/Jihlava - Covid-19 se objevil mezi zaměstnanci společnosti Varroc Lighting na Novojičínsku. Je jich jen za dnešek 23. Hygienici nařídili od úterka plošné testování celkem 1500 lidí. Novinářům to po dnešním jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Požádal vládu, aby při plošném testování nasadila armádu. Vojáci by měli pomoci příští týden, kdy by se mělo znovu testovat 6000 zaměstnanců OKD, kde bylo v posledních týdnech největší ohnisko covidu-19 v tuzemsku. Krizový štáb nařídil v obcích spadajících pod správu Jihlavy znovu roušky ve veřejných zařízeních a službách, třeba v MHD, obchodech nebo u lékaře.

Lokální ohnisko nákazy ve Varrocu se projevilo v důsledku nařízení hygieniků, podle nějž jsou pendleři povinni se jednou za dva týdny nechat testovat. "Začínáme mít velké problémy ve firmách, které zaměstnávají pendlery," konstatovala ředitelka Krajské hygienické stanice Pavla Svrčinová. "Řešíme pět firem nejenom na Karvinsku, ale spíš je to Ostravsko, Novojičínsko, kde jsou velké průmyslové zóny," dodala.

Ve Varrocu jsou podle ní nakažení nejen pendleři, ale i někteří čeští zaměstnanci. Stanovisko společnosti se ČTK snaží získat.

Plošné testování by u výrobce světelné techniky pro automobilový průmysl mělo začít v úterý. Hetman doufá, že by napříště u podobných výskytů mohla pomoci armáda. Dnes její nasazení v kraji projednává vláda.

"Žádal jsem o to ministra zdravotnictví v pátek, ve čtvrtek jsme o tom jednali i v parlamentu. Vzniká mylný dojem, že musí být stav nouze, aby zasahovala armáda. V dolech OKD armáda testovala a stav nouze nebyl," řekl Vondrák.

Covid-19 v posledních týdnech nejvíce zasáhl Karvinsko. Nákaza se v okrese rozšířila hlavně mezi pracovníky dolů černouhelné firmy OKD a jejich blízkými. OKD kvůli vysokému počtu nemocných přerušila těžbu na všech svých dolech. Hygienici minulý týden v pátek nařídili vedení OKD opakované testování zaměstnanců. PCR testy se od 19. do 22. července provedou u pracovníků dolů ČSM Sever a ČSM Jih a dolu ČSA.

Vondrák dnes řekl, že bez pomoci vojáků se zdravotníci v kraji při tak masivním plošném testování neobejdou. "Bez pomoci armády se to zajistit nedá, testovat 6000 lidí v kapacitě, kterou máme. Nemůžeme zdravotníky přesměrovat na odběry, řeší si své povinnosti v nemocnicích," vysvětlil.

Svrčinová uvedla, že situace na Karvinsku a Frýdecko-Místecku se uklidňuje. Od pátku tam evidují jen o něco víc než 20 nových nemocných. "Jde hlavně o rodinné příslušníky horníků," řekla hygienička. "Zdá se, že ohnisko v Karviné je v útlumu" poznamenal Vondrák.

V Moravskoslezském kraji přibylo 36 případů nákazy

V Moravskoslezském kraji přibylo od poslední nedělní aktualizace dat 36 případů nákazy koronavirem. Vyplývá to z grafů chytré karantény, tedy Centrálního řídícího týmu Covid-19 (CŘT), které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Celkem je podle těchto dat v regionu 3705 nemocných. Nejvíce nových případů znovu připadá na Karvinsko, kde je největší ohnisko nákazy v Česku, a od počátku pandemie tam bylo na covid-19 pozitivně testováno 2000 lidí.

"Trend za víkend zůstává stabilní. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky vývoj nemá progresivní dynamiku," uvedl Vondrák. Podle něj klesá koeficient R, to znamená koeficient reprodukce, který ukazuje, kolik jeden nakažený nakazí dalších lidí. Podle Vondráka se hodnota R pohybuje okolo 0,87 až 0,88.

Data o nemocných se různí. Například Krajská hygienická stanice Ostrava uvádí k dnešnímu dni v regionu 3371 pozitivně testovaných. Hejtmanství ale dříve poukazovalo na to, že hygienici byli v prodlení se zpracováváním údajů. Statistika, kterou na svých stránkách ke koronaviru zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, zase v regionu udává kumulativně 3727 nemocných od počátku pandemie. Z dnes zveřejněných grafů chytré karantény vyplývá, že nepřibývá zemřelých, kterých zůstává 67 (62 podle údajů hygieniků) a výrazně se nemění ani počet hospitalizovaných.

Na Jihlavsku kvůli novým případům koronaviru obnovují roušky

Jihlavský krizový štáb dnes v reakci na víkendový výskyt nových případů koronaviru v okrese Jihlava obnovil povinnost nosit roušky v některých veřejných zařízeních a ve službách. ČTK to sdělil mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Opatření začne v jihlavském okrese platit od úterních 15:00 do odvolání.

"Dnes se sešel krizový štáb a domluvili jsme se na tom. Bude to nařízení krajské hygienické stanice," řekla ČTK jihlavská primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava). Jihlavsko se tak do jisté míry vrátí k opatření z nouzového stavu. Roušky nebudou povinné jen při běžném pobytu venku. "Roušky budeme chtít i na venkovní kulturní akce," řekla primátorka. S rušením kulturních akcí ale město nepočítá.

Roušky budou povinné v MHD nebo například u kadeřníka, kosmetičky, na pedikúře. Povinné budou také ve velkých obchodech a nákupních centrech na Jihlavsku, ve všech zdravotnických zařízeních včetně ambulantních a v sociálních službách včetně odlehčovací a domácí péče. Lidé budou muset mít roušky nejen při vnitřních, ale i venkovních kulturních akcích. Povinnost nosit roušky nastane podle krizového štábu i všude tam, kde je běžný kontakt na vzdálenost 1,5 metru a nižší.

"O víkendu v okrese Jihlava přibyly čtyři nové případy covidu-19. V samotné Jihlavě je zatím deset nemocných," uvedl Daněk. Hygienici podle něj předpokládají, že případů bude přibývat.

Podle ředitelky protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Aleny Dvořákové souvisí rozšíření nákazy v Jihlavě s případy ve Větrném Jeníkově na Jihlavsku. První tam potvrdili hygienici na začátku července. Zatím onemocnělo 28 lidí. Poslední případy přibyly v neděli. Dnešní výsledky testů byly negativní. "Závěry se z toho ale zatím dělat nedají, víc budeme vědět na konci týdne, kdy budou vyšetřeny všechny kontakty pozitivních, co jsou v karanténě a mají po čtrnácti dnech povinné vyšetření," řekla Dvořáková.

V Nemocnici Jihlava, kde platí od pátku zákaz návštěv, dnes obnovili provoz odběrového stanu na testování na koronavirus. Zrušili ho 23. června, kdy se testování přesunulo do ambulance. Dnes medici v odběrovém stanu odbavili 85 lidí, řekla ČTK mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. Odběrové místo bude mimořádně v provozu i v úterý a pak standardně ve středu a v sobotu. Vzorky na Vysočině odebírají i nemocnice v Třebíči, Havlíčkově Brodě a Novém Městě na Moravě. Jejich kapacita je podle dnešního vyjádření Kraje Vysočina dostačující. Ochranných pomůcek mají nemocnice a zdravotní záchranná služba zásobu na tři až čtyři měsíce.

V jihlavské nemocnici je hospitalizovaná jedna pacientka s covidem-19, kvůli její přítomnosti musel být testován i personál nemocnice. Všechny testy byly negativní, řekla ČTK Dvořáková.