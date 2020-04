Covid-19 je desetkrát smrtelnější než prasečí chřipka, varuje WHO

Ženeva - Onemocnění covid-19 způsobené novým koronavirem je desetkrát smrtelnější než takzvaná prasečí chřipka či chřipka A (H1N1), která se koncem března 2009 objevila v Mexiku. Podle agentury AFP to dnes uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO) a vyzvala země, aby zpomalily uvolňování přísných opatření.

"Data z několika zemí nám dávají jasný obraz viru, toho, jak se chová a jak ho zastavit. Víme, že covid-19 se šíří rychle. Víme, že je desetkrát smrtelnější než virus, který způsobil chřipkovou pandemii v roce 2009," uvedl šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtuální tiskové konferenci v Ženevě. Prasečí chřipka si v letech 2009 až 2010 vyžádala asi 18.500 obětí.

Šíření koronaviru, kterému podlehlo už 115.000 lidí, tak bude podle šéfa WHO možné zcela zastavit pouze "účinnou a bezpečnou" vakcínou.

"Éra globalizace znamená, že riziko opětovného zanesení a propuknutí covid-19 bude trvat. Nakonec bude k úplnému zastavení přenosu nutné vyvinout účinnou a bezpečnou vakcínu," uvedl.

Poznamenal, že evropské státy, které zvažují postupně uvolňovat opatření, by měly v první řadě myslet na ochranu zdraví obyvatel, a doplnil, že jakékoliv uvolňování musí být pomalé a kontrolované.

Americký novinář šéfa WHO na brífinku požádal o komentář ke zprávám, že americký prezident Donald Trump zvažuje tento týden zastavit příspěvky WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že s Trumpem hovořil před dvěma týdny. "Co vím je, že nás podporuje, a doufám, že financování WHO bude pokračovat. Máme velmi dobrý vztah a doufám, že to tak bude i nadále," řekl.