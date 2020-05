Covid-19 dle Zemana v parlamentních volbách posílí vládní strany

Praha - Epidemie nového typu koronaviru nebude mít podle prezidenta Miloše Zemana na krajské volby takový dopad jako na volby sněmovní. Zeman dnes v rozhovoru s ČTK řekl, že ve volbách očekává díky zodpovědnému postupu kabinetu posílení vládních stran. Po konci karantény se prezident chystá jmenovat nového předsedu Nejvyššího soudu (NS), jméno nechtěl prozradit.

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 2. a 3. října. Zeman míní, že na krajské úrovni bude mít dění kolem nemoci covid-19 menší vliv. "Na krajské úrovni se zabýváte spíš regionální než celostátní politikou. Ale předpokládám, že vládním stranám, protože se chovaly dobře a zodpovědně, to prospěje, takže očekávám, že jak hnutí ANO, tak sociální demokracie posílí," uvedl Zeman.

Prezident se chystá na Hradě jmenovat předsedu NS, "jakmile skončí karanténa", uvedl. Odmítl prozradit, pro koho se rozhodl. Funkce předsedy NS je volná od 20. února, kdy byl jeho dosavadní šéf jmenován členem Ústavního soudu. Šámal tehdy novinářům řekl, že podporuje kandidaturu prvního místopředsedy Mezinárodního trestního soudu (ICC) Roberta Fremra. Zeman se podle Šámala plánoval sejít s více uchazeči.