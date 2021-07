ČOV vyšetřuje covidový let, Neusser povolal MZd

Česká výprava pózuje fotografovi 16. července 2021 na letišti v pražských Kbelích před odletem na olympijské hry do Tokia. V prostřední řadě vpravo je lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu.

Česká výprava pózuje fotografovi 16. července 2021 na letišti v pražských Kbelích před odletem na olympijské hry do Tokia. V prostřední řadě vpravo je lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu. ČTK/Vondrouš Roman

Tokio - Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval a místopředseda Filip Šuman začali vyšetřovat události v olympijském speciálu, kterým v pátek odletěli do Tokia Češi, u nichž se objevil koronavirus. Předseda Národní sportovní agentury (NSA) Filip Neusser s tímto postupem nesouhlasí a domluvil se s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem, že události vyšetří jeho úřad. Premiér Andrej Babiš považuje za skandální, že s českou výpravou letěl doktor neočkovaný proti covidu-19. Je to nefér vůči sportovcům, řekl. Šéf agentury zastupující Nausch Slukovou označil počínání ČOV za amatérismus.

Zatím se jedná o pět případů, počínaje lékařem Vlastimilem Voráčkem, kterého odhalily už testy na letišti v Tokiu, přes plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče, trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche a stolního tenistu Pavla Širučka po plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou.

Na vyšetřování lídrů olympijského výboru bude dohlížet ombudsman ČOV Alexander Károlyi. "Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Výsledek vyšetřování bude zveřejněn do 14 dnů," uvedl ČOV v tiskové zprávě.

Olympijský výbor čelí ostré kritice. Nový šéf NSA Neusser, který měl předtím být Kejvalovým protikandidátem ve volbě předsedy, upozornil, že výprava českých olympioniků do Tokia je hrazena z veřejných prostředků. "Musí se vyšetřit celé toto pochybení. Na tom jsem již domluven s ministrem zdravotnictví. Komisi by měli vést odborníci z hygienické stanice," uvedl pro ČTK.

ČOV podle něj selhal ve své jediné roli odvézt bezpečně sportovce na OH a zpět. "Očkování u sportovců na olympiádě není povinné, nicméně bych očekával, že ČOV nastaví hygienická opatření, která ochrání české sportovce. FAČR to při Euru dokázala a ČOV nikoliv. Celé to dělá českému sportu velmi špatnou reklamu," dodal Neusser.

Šéf mise Martin Doktor tvrdí, že tým udělal od prvního případu maximum pro zastavení šíření. "Bohužel se nám nevyhnuly sportovní tragédie, je mi to nesmírně líto," uvedl Martin Doktor, sportovní ředitel výpravy.

Podle potvrzených informací ČTK na palubě občas někdo během čtrnáctihodinového letu roušku sundal. Například nakažený Perušič ale měl mít v letadle nasazený respirátor a je očkovaný proti koronaviru. Přesto u něj testy v olympijské vesnici odhalily covid-19.

Vedení výpravy bezprostředně po prvním zachyceném případu ubytovalo všechny sportovce z inkriminovaného letu na jednolůžkových pokojích a doporučilo jim, aby se drželi stranou od ostatních. Během posledních dvou dnů absolvovali přetestování a následně odcestovali do ubytování mimo olympijskou vesnici. "Jejich tréninkový a soutěžní program však nijak omezen není. Zároveň probíhá každodenní další testování," uvedl ČOV.

Vedení ČOV chce zjistit, co se stalo. Zároveň v pátek začínají pro českou výpravu olympijské soutěže, jako první by do nich měl vstoupit veslař Jan Fleissner.

"Vedení Českého olympijského výboru považuje nyní za maximálně důležité, aby se čeští sportovci mohli v klidu soustředit na bezproblémovou a co nejlepší možnou přípravu na sportovní výkon. Žádné další komentáře proto nebude ČOV v tomto případu poskytovat, dokud vyšetřování nebude uzavřeno a nebude zveřejněna zpráva o jeho výsledku," dodal olympijský výbor.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. Letěly oba beachvolejbalové páry, sportovní gymnasté Aneta Holasová a David Jessen, lukostřelkyně Horáčková, šermíř Jakub Jurka, cyklisté Michael Kukrle, Michal Schlegel a Tereza Neumanová a trojice stolních tenistů Širuček, Lubomír Jančařík a Hana Matelová. V karanténě nebo v samoizolaci jsou z letadla všichni cestující, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených.

Babiš považuje za skandální, že na OH letěl neočkovaný lékař

Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za skandální, že na olympijské hry do Tokia letěl s českou výpravou lékař neočkovaný proti covidu-19. Novinářům dnes při návštěvě průmyslové zóny v Kvasinách řekl, že je to nefér vůči sportovcům i daňovým poplatníkům a hrubě se mu to nelíbí.

Server Seznam Zprávy ve středu uvedl, že prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu byl lékař Vlastimil Voráček. Portál doplnil, že lékař není proti koronaviru očkován. "Považuji to za skandální, hrubě se mi to nelíbí. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát," uvedl Babiš.

Premiér v posledních dnech navštěvuje kraje, kde se otevírají centra pro očkování proti covidu-19 bez předchozí registrace. "Všude přesvědčujeme lidi, aby se naočkovali. A tady lékař naší delegace není naočkován. Je to hlavně nefér vůči sportovcům, kteří bohužel asi nebudou moci nastoupit," uvedl. Doplnil, že "neuvěřitelná" situace bude stát peníze i daňové poplatníky.

Šéf agentury zastupující Nausch Slukovou označil počínání ČOV za amatérismus

Šéf agentury Sport Invest Marketing, která zastupuje nakaženou plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou, David Trávníček označil počínání Českého olympijského výboru (ČOV) při organizaci dopravy sportovců na olympijské hry do Tokia za amatérismus. Z charterového letu, který v pátek vypravil do dějiště národní olympijský výbor, je zatím pět nakažených členů výpravy včetně tří sportovců.

ČOV se podle Trávníčka nepostaral o to, aby se sportovci dostali bezpečně na OH. "Neskutečně podceněná logistika sportovců do Tokia je v našich očích čistým amatérismem, selhání toho, kdo měl na starosti výpravu charterového letu, ne lidí na palubě. V letu z 16. července pod organizační hlavičkou ČOV očividně neexistovala jakákoliv standardní protiepidemická opatření na letišti i během letu samotného, celá situace vyústila v množství pozitivních případů mezi sportovci i samotnými funkcionáři ČOV," uvedl ve vyjádření pro média.

Nausch Sluková přišla o plánovaný poslední olympijský start. Musí do desetidenní izolace a do turnaje začínajícího v sobotu s Barborou Hermannovou nezasáhnou. Jejich jedinou společnou olympijskou účastí tak zůstane Rio 2016.

Právě olympijské Tokio přitom mělo být vrcholem tohoto páru. "Jsem ohromně zklamaný ze situace celého týmu, jehož pětileté úsilí a dřina nyní vyzněly do prázdna. Společně se všemi spolupracujícími stranami a obchodními partnery jsme oprávněně věřili ve výsledek, který by byl odměnou pro všechny zúčastněné. A právě proto je pro mě absolutně nepochopitelné, jakým způsobem k samotné nákaze došlo," řekl Trávníček.

Upozornil, že celý beachvolejbalový tým dělal maximum pro to, aby se nákaze vyhnul. "Dařilo se to za cenu omezení, ústupků a kompromisů ve sportovní přípravě i osobním životě. Také my jsme při partnerských a mediálních povinnostech pracovali ve speciálním režimu tak, abychom žádným způsobem neohrozili zdraví děvčat a jejich sportovní sny," vykládal.

Pochybení ČOV, jehož vedení začalo dění při problematickém letu vyšetřovat, podle něj i kazí mezinárodní pověst českého sportu jako celku. "V praxi má ČOV vedle ochrany olympijské symboliky jediný úkol - dostat zdravé sportovce na místo konání olympiády, kde mají zúročit letité snažení a dostat možnost hrdě reprezentovat Česko. Ve světle současného skandálu se opět otevírá otázka funkčnosti současné podoby ČOV a jeho fungování do budoucna," dodal Trávníček.