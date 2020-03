ČOV považuje nový termín OH za logický, vyhovuje i sportovcům

Praha - Český olympijský výbor (ČOV) považuje posunutí olympijských her takřka přesně o rok kvůli pandemii koronaviru za logické. Mimo jiné proto, že poskytne pořadatelům i sportovcům maximální možný čas na přípravu a nejméně ovlivní termínovou listinu. Léto podle ČOV vyhovuje i převážné většině sportovců.

Japonští organizátoři dnes po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem oznámili, že olympijské hry začnou příští rok 23. července a potrvají do 8. srpna. Letos měly být v takřka totožném termínu, pouze o den později. "Posunutí konání olympijských her o rok je logickým krokem z mnoha důvodů. Organizátorům i všem ostatním poskytne maximální možný čas na přípravu v současné situaci, která je nejistá, umožní dokončení kvalifikací a také co nejméně ovlivní sportovní kalendář," uvedl v tiskové zprávě předseda ČOV Jiří Kejval.

Zásadní je rychlé rozhodnutí, které dá všem aktérům přesný časový rámec. "Pro všechny je dobrá zpráva, že už máme konkrétní termín, od kterého se můžeme odrazit a připravovat se na něj naplno," poznamenal Kejval.

Organizační záležitosti kolem českého olympijského týmu má na starosti především sportovní ředitel ČOV Martin Doktor, který je šéfem olympijské mise. "Rychlé zveřejnění nového termínu je pro sportovce dobrým signálem, že mají pevné datum, ke kterému teď mohou přehodit svou přípravu," řekl. "Komunikovali jsme s nimi společně s komisí sportovců ČOV. Několika sportovcům se zamlouval spíše jarní termín, ale převážné většině vyhovuje ten letní," doplnil Doktor.

S přípravami nyní vyčkává na nové termíny různých uzávěrek od pořadatelů. "Řada věcí je stále v běhu, něco jsme již nachystali a na rok to musíme zakonzervovat a něco prostě odložíme," uvedl sportovní ředitel.