ČOV považuje nový termín OH za logický, vyhovuje i sportovcům

Praha - Český olympijský výbor (ČOV) považuje posunutí olympijských her takřka přesně o rok kvůli pandemii koronaviru za logické. Mimo jiné proto, že poskytne pořadatelům i sportovcům maximální možný čas na přípravu a nejméně ovlivní termínovou listinu. Léto podle ČOV vyhovuje i převážné většině sportovců.

Japonští organizátoři dnes po dohodě s Mezinárodním olympijským výborem oznámili, že olympijské hry začnou příští rok 23. července a potrvají do 8. srpna. Letos měly být v takřka totožném termínu, pouze o den později. "Posunutí konání olympijských her o rok je logickým krokem z mnoha důvodů. Organizátorům i všem ostatním poskytne maximální možný čas na přípravu v současné situaci, která je nejistá, umožní dokončení kvalifikací a také co nejméně ovlivní sportovní kalendář," uvedl v tiskové zprávě předseda ČOV Jiří Kejval.

Zásadní je rychlé rozhodnutí, které dá všem aktérům přesný časový rámec. "Pro všechny je dobrá zpráva, že už máme konkrétní termín, od kterého se můžeme odrazit a připravovat se na něj naplno," poznamenal Kejval.

Organizační záležitosti kolem českého olympijského týmu má na starosti především sportovní ředitel ČOV Martin Doktor, který je šéfem olympijské mise. "Rychlé zveřejnění nového termínu je pro sportovce dobrým signálem, že mají pevné datum, ke kterému teď mohou přehodit svou přípravu," řekl. "Komunikovali jsme s nimi společně s komisí sportovců ČOV. Několika sportovcům se zamlouval spíše jarní termín, ale převážné většině vyhovuje ten letní," doplnil Doktor.

S přípravami nyní vyčkává na nové termíny různých uzávěrek od pořadatelů. "Řada věcí je stále v běhu, něco jsme již nachystali a na rok to musíme zakonzervovat a něco prostě odložíme," uvedl sportovní ředitel.

Sportovci vítají rychlé stanovení nového termínu

Čeští sportovci vítají rychlé stanovení nového termínu olympijských her. Zároveň si pochvalují, že se hry v Tokiu, které se měly původně konat letos na přelomu července a srpna, po odložení kvůli pandemii nového typu koronaviru uskuteční v létě a nikoli třeba na jaře.

"Jsem rád, že známe pevný termín a víme, na co se připravovat," řekl olympijský vítěz v judu Lukáš Krpálek ČTK. "Osobně jsem ráda, že vím, na čem jsem a už teď můžu začít plánovat přípravu. Bude to oslava lidské vůle a odhodlání, a na to jsme my sportovci zvyklí," uvedla překážkářka Zuzana Hejnová.

"Mám velkou radost, že se termín olympijských her posouvá o 364 dní, což znamená, že budeme moci udělat přípravu jako každý rok. Nebude se na tom muset nic měnit a doufejme, že to bude příprava úspěšná jako vždycky," řekl kajakář Josef Dostál. Trojnásobný olympijský medailista se právě přesunul ze soustředění v USA do Račic, kde tráví díky výjimce karanténu a může i trénovat.

Přeložení olympiády a stanovení nového termínu od sebe dělí šest dnů. "Všechno proběhlo rychle, což je super. Už zase víme, k jakému datu přípravu směřovat a je to povzbuzení, protože víme, na co se těšit," řekl Dostálův parťák v deblkajaku Radek Šlouf v nahrávce pro média.

Letní termín považuje za ideální i pětinásobný mistr světa ve veslování Ondřej Synek. "Osobně bych se nezlobil, kdyby to bylo v květnu s ohledem na počasí. Na druhou stranu je to ale pro všechny osvědčený model z pohledu přípravy a i pro mě je to v pohodě. Myslím si, že to k tomu logicky spělo," řekl Synek ČTK. Potěšilo ho, že rozhodnutí o novém termínu padlo rychle. "Víme, na co se připravit a s čím se vyrovnat," uvedl.

Zachování letního termínu ocenil i Jakub Podrazil, který chce společně se Synkem bojovat o start v Tokiu na dvojskifu. "Doufám, že v červenci už bude veškerá pandemie zažehnána a budou to krásné a plnohodnotné hry bez nebezpečí," přál si Podrazil.

Dnešní rozhodnutí jej potěšilo i proto, že budou mít se Synkem dostatek času na kvalitní přípravu. "Doufám, že nám dodatečnou kvalifikaci udělají na jaře příštího roku. A já budu do té doby na dvě vesla mnohem zvyklejší a o něco rychlejší," řekl Podrazil, jenž se dosud věnoval nepárové disciplíně.

Šermíř Alexander Choupenitch předpokládal, že olympiáda v létě zůstane. "Protože ostatní termíny by hodně kolidovaly se zámořskými soutěžemi," řekl.

Jasno o letním termínu her ve srovnání s uvažovaným jarem měl i Krpálek. "Pro mě osobně je to lepší, protože mi olympijské hry k létu lépe sedí," řekl. Hejnová souhlasila: "Sportovci mohou závodit, jak jsou zvyklí, a kvalitně se připravit."

Oštěpařka Irena Gillarová (dříve Šedivá) věří, že nový termín olympiády pomůže i samotným organizátorům, aby hry dobře připravili. A myslela i na fanoušky. "Možná jediné, o co se bojím, aby si mohli přebukovat letenky zdarma," konstatovala.