ČOV počítá kvůli přeložení OH s vícenáklady až 20 milionů korun

Praha - Český olympijský výbor (ČOV) odhaduje, že vícenáklady spojené s odložením olympijských her v Tokiu z letošního na příští rok kvůli pandemii koronaviru budou 15 až 20 milionů korun. Dnešní plénum ČOV, které se konalo prostřednictvím videokonference, schválilo hospodaření za uplynulý rok a rozpočty na roky 2020 a 2021.

"Jsem přesvědčen, že český sport nelehkým období projde dobře," řekl předseda ČOV Jiří Kejval na závěr hodinu a tři čtvrtě dlouhého jednání, při kterém předsednictvo hovořilo k 79 delegátům ze studia a za sebou mělo na velkoplošných obrazovkách grafické údaje. "Byla to nová zkušenost, ale daleko lepší je možnost reagovat na oči a podněty v sále a těším se, až si osobně potřeseme rukou," uvedl Kejval.

Kvůli opatřením proti šíření covidu-19 byla v březnu po dohodě Mezinárodního olympijského výboru (MOV) a japonských pořadatelů poprvé v historii přeložena olympiáda o rok. "Z ekonomického pohledu by zrušení bylo pro MOV nejlepší, ale MOV slouží ke cti, že takový plán nerozvíjel," řekl Kejval.

Nový termín her má ekonomický dopad i na rozpočet ČOV, který už zaplatil za různé kempy sportovců. "Není to ale jen o hrách, ale i o olympijských festivalech a dalších aktivitách. Nám vyšlo, že vícenáklady budou mezi patnácti a dvaceti miliony korun," řekl Kejval. Podražit může třeba přeprava sportovců a materiálu do dějiště. "Běžně to je více než dvacet pět milionů korun, a pokud by se to o deset nebo třicet procent zvýšilo, bude to zásadní zásah do rozpočtu," podotkl Kejval.

Olympijský výbor už sáhl k určitým škrtům, zrušil či zredukoval smlouvy více než dvaceti organizačních pracovníků. "Udělali jsme první nepopulární kroky, což bylo často bolestné," řekl Kejval. "Doufáme, že nám peníze budou stačit. Sportovci jsou pro nás prioritou číslo jedna, tam bychom nechtěli šetřit."

Loňský rok zakončil olympijský výbor s kladným hospodařením přes 2,8 milionu korun, čemuž napomohly vyšší výnosy od MOV a Evropského olympijského výboru. Vzhledem k nenadálé situaci je nový rozpočet koncipován až do roku 2021. Počítá se v něm s částkou 161 milionů korun, z níž se kvůli odložení olympiády přesune do příštího roku suma 48,5 milionu právě na zajištění tokijských her.

"Rozpočet na rok 2020 byl konstruovaný v době, kdy se nevědělo, že dojde k odložení her. Pevně věřím, že se nám i tuto atypickou situaci podaří vyřešit," řekl l Libor Varhaník, místopředseda ČOV pro ekonomiku a marketing.

Olympijský výbor představil i novou kampaň nazvanou Silnější pro život, která reaguje na koronavirovou krizi. Apeluje, aby společnost posilovala imunitu pohybem, otužováním a dalšími aktivitami. "Máme šanci vrátit se ke kořenům a k hodnotám, které olympismus představuje. Abychom si vzali za své myšlenky zakladatele Pierra de Coubertina a propojili je s moderní dobou," prohlásil Kejval.

Za nové členy v sekci neolympijských sportů byly přijaty Česká lakrosová unie a Česká asociace cheerleaders.