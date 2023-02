ČOV nezvažuje bojkot OH 2024 v Paříži, i kdyby tam byli sportovci z Ruska

Praha - Český olympijský výbor (ČOV) nezvažuje bojkot olympijských her 2024 v Paříži, i kdyby na nich startovali sportovci z Ruska a Běloruska. Uvedl to ve vyjádření pro ČTK. Vedení českého olympismu podporuje současné sankce za agresi na Ukrajině, kvůli nimž na doporučení MOV nemohou ruští a běloruští závodníci ve většině sportů závodit na mezinárodních akcích.

MOV ale nedávno uvedl, že by vybraní sportovci z Ruska a Běloruska mohli startovat v Paříži jako neutrální. Museli by se vymezit proti válce a nesměli by mít dopingovou minulost. Na olympiádu by se mohli kvalifikovat ze soutěží v Asii. To se setkalo s ostrými reakcemi ze strany Ukrajiny i dalších zemí. Ukrajina a Lotyšsko už oznámily, že v případě účasti ruských a běloruských sportovců zváží bojkot olympijských her.

Česká výprava každopádně na nejbližší letní olympiádu odcestuje. "Bojkot pro nás nepřichází v úvahu, protože nebudeme trestat české sportovce za ruskou agresi. Omluvili jsme se sportovcům za bojkot her v Los Angeles 1984 a tuto frustrující zkušenost z doby komunismu nechceme v žádném případě opakovat," uvedl ČOV.

Jeho představitelé zatím považují osud ruských a běloruských sportovců pod pěti kruhy za nejasný. "Celá diskuze o účasti či neúčasti ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách je teprve v počátcích, rozhodující je postoj mezinárodních sportovní federací," doplnili.