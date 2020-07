ČOV kvůli odložení OH zaplatí 15 až 20 milionů Kč navíc

Praha - Český olympijský výbor kvůli odložení olympijských her v Tokiu zaplatí navíc 15 až 20 milionů korun. Na tiskové konferenci to řekl jeho předseda Jiří Kejval. Celkově se výdaje za bezprecedentní odložení této akce pohybují v řádech miliard dolarů. Většinu zaplatí japonští pořadatelé. Olympijské hry se posunuly o rok kvůli pandemii koronaviru, která na jaře ochromila celý svět.

Okamžitě po březnovém rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru bylo zřejmé, že odklad bude drahý. "Očekává se, že zvýšené náklady obecně jsou někde v úrovni dvě až osm miliard dolarů (46 až 186 miliard korun). Což je obrovská částka. Asi největší část půjde na vrub organizátorů. MOV se podílí 800 miliony dolarů (18,6 miliardy korun), které v této chvíli už uvolnil ze svých rezerv," řekl Kejval.

Od MOV dostanou podporu i mezinárodní sportovní federace, protože zejména ty střední a menší jsou závislé na příjmu z olympiády. Podobně na tom jsou i národní olympijské výbory v menších a rozvojových zemích. Ztráty počítá i ten tuzemský. "Spočítali jsme si, že náklady navíc budou mezi 15 a 20 miliony korun. Do toho počítáme i náklady, které máme s olympijskými festivaly. Celá ta přípravná část se bude dělat dvakrát. To, co jsme udělali do toho března, můžeme z velké části smazat," řekl Kejval.

Organizátoři už vyřešili hlavní problémy spojené s přesunem olympiády. Zůstane zachována olympijská vesnice, i když měla být už letos na podzim rozprodaná na byty. Stejné zázemí bude připraveno i pro novináře. O olympijské medaile se bude bojovat na stejných sportovištích, takže program naplánovaný na letošek byl prakticky okopírován.

Z Japonska vzhledem k astronomickým nákladům na odložení her i současné globální zdravotní situaci létají do světa výsledky průzkumů o skeptickém postoji veřejnosti ke konání OH. Podle toho posledního se 70 procent lidí vyjádřilo pro to, aby byly hry znovu přeloženy nebo úplně zrušeny.

Kejval si ale myslí, že tento mediální obraz neodpovídá skutečnosti. Obyvatelé Tokia podle něj mají jiný názor, což prokázali před dvěma týdny při volbách. Svůj post obhájila současná tokijská guvernérka a zastánkyně olympiády Juriko Koikeová, i když její oponenti stavěli svou kandidaturu na odmítání olympijských her v této situaci. "Myslím, že výsledky těch voleb hovoří za všechno. Priority lidí se v téhle situaci mění, přesto jsme přesvědčení o tom, že ta podpora je velikánská," dodal Kejval.

Zakoupené vstupenky zůstávají platné, ale lidé je mohou případně vrátit. Aktuální podmínky pro české fanoušky by měly být jasné do konce léta. ČOV na tom spolupracuje s oficiálními prodejci Invia a IB Travel.

Vedle Tokia je v dohledu i zimní olympiáda v Pekingu. Ta se uskuteční v únoru 2022, což je jen pět měsíců po tokijských hrách. ČOV se proto už i na ni připravuje. "Naposledy to bylo takhle po sobě v roce 1992, takže pro nás velká změna. Začali jsme pracovat na oblečení, na možném olympijském domě. Poohlížíme se o ubytování. Bavíme se i o olympijských festivalech," vykládal Kejval.

A všechno bude záležet na tom, jak a zda vůbec se podaří uspořádat olympijské hry v Tokiu. MOV podle Kejvala připravuje řadu scénářů s různými variantami zdravotních a bezpečnostních opatření, které začne zveřejňovat na podzim. "Pokud se to podaří v Tokiu, jsem přesvědčený, že v Pekingu už to pak bude jenom lepší," řekl Kejval.

Jeho kolega z MOV Richard Pound nedávno upozornil, že to platí i naopak. Pokud by se za rok v Tokiu olympiáda uskutečnit nemohla, nepovažuje v původním termínu za reálné ani ZOH v Pekingu.