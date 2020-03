ČOV je připraven na všechna řešení včetně odkladu olympiády

Praha - Český olympijský výbor (ČOV) se v souvislosti s letními olympijskými hrami v Tokiu přizpůsobí jakémukoliv rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) včetně jejich případného odkladu. Dokud není řečeno jinak, směřuje přípravy k řádnému termínu od 24. července. Předseda ČOV Jiří Kejval ale dnes uznal, že tuto variantu vzhledem k pandemii koronaviru nepovažuje za příliš pravděpodobnou.

MOV v neděli poprvé veřejně připustil možnost odložení olympijských her. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Kejval by byl rád, aby bylo jasno co nejdříve. "Jsme si vědomi, jaká je situace, jsme připraveni na všechna řešení. Neopouštíme variantu 24. července, i když ji v současné době nepovažujeme za příliš pravděpodobnou," řekl novinářům.

České přípravy pokračují podle plánu. "Z Japonska jsme zatím nedostali jiné termíny. Z hlediska administrativních věcí jsou hry poměrně blízko. Řešíme akreditace a plno dalších věcí, jež jsou na naši účast navázány," uvedl sportovní ředitel ČOV Martin Doktor, který bude šéfem olympijské mise.

Při rozhodování o osudu olympiády je nutné sladit zájmy spousty aktérů. Vedle MOV a pořadatelů na to mají vliv hlavní sponzoři, majitelé vysílacích práv nebo národní olympijské výbory. "Pokud by se to posouvalo dál v sezoně, tak by olympiáda kolidovala s běžnými soutěžemi, jako je fotbalová Liga mistrů nebo profesionální ligy v Severní Americe. Kdyby se olympiáda posouvala o rok, tak budou obrovské nároky kladeny na japonské organizátory," přiblížil Kejval.

Z olympijské vesnice budou po skončení her byty, které už jsou prodané a do nichž by se v září měly stěhovat japonské rodiny. Další využití mají například i mezinárodní tiskové a vysílací centrum. "To by se muselo konzervovat a posunout, to jsou obrovské náklady. Je třeba se koukat na ekonomickou proveditelnost. Má to nějaký i politický rozměr. Chceme, aby se zúčastnily všechny státy, aby byla pandemie vyřešená na celém světě," vysvětlil Kejval, který je zároveň předsedou marketingové komise MOV.

Hlavním cílem jsou ale bezpečné olympijské hry. "Prioritní parametry jsou ochrana zdraví nejenom sportovců, ale všech účastníků her," dodal Kejval. Z tohoto pohledu podle něj nedává smysl, že by se OH konaly bez diváků.

Češi by rádi na bezpečné OH, když to nepůjde, podpoří odklad

Komise sportovců Českého olympijského výboru nechce rušit olympiádu v Tokiu, ale uspořádat hry v bezpečné době. Pokud se situace kolem pandemie koronaviru neuklidní, podpoří odklad svátku pod pěti kruhy.

"Přejeme si, aby vše dopadlo dobře, pandemie pominula a mohli jsme se olympiády zúčastnit v bezpečné době," řekl ČTK předseda komise sportovců ČOV David Svoboda.

Olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna 2012 zároveň dodal: "Máme v úmyslu jet a reprezentovat, ale pokud se situace výrazně nezlepší a máme-li ochránit zdraví sportovců a všech lidí, tak budeme podporovat odklad her na termín, který bude možný. Aby se hry uskutečnily v době, která bude v pohodě."

Svoboda je v čtrnáctičlenné komisi třeba s olympijskými vítězi judistou Lukášem Krpálkem a bikerem Jaroslavem Kulhavým, či medailisty v rychlostní kanoistice Josefem Dostálem, vodním slalomu Vavřincem Hradilkem nebo veslování Ondřejem Synkem.

O tokijských hrách na dálku diskutovali hodiny. "Shodli jsme se, že souhlasíme s principy MOV chránit zdraví všech a zároveň hájit zájmy sportovců, ale uvědomujeme si, že obojí zřejmě nepůjde zajistit bez kompromisů. Zdraví je přednější," řekl Svoboda.

Z pohledu sportovců je aktuálně ožehavou otázkou příprava a kvalifikace na hry. Češi doufají v možnost, že se boj o účast na hry přesune na květen a červen. "Pokud ale nebude možnost naplnit férovost a spravedlnost přípravy, kvalifikace a samotných her, tak budeme podporovat odklad," zopakoval pětatřicetiletý Svoboda.

Vývoj nemoci COVID-19 se ve světě mění každým dnem a je těžké odhadnout vývoj. "Dá se předpokládat, že se to do léta nevyřeší," uvedl Svoboda.

Mezinárodní olympijský výbor v neděli uvedl, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale ve hře není. Kanada a Austrálie následně ohlásily, že nepošlou své sportovce na olympiádu, pokud se bude konat v původním termínu od 24. července.