ČOV je ochoten jednat o odškodném kvůli nákaze z leteckého speciálu

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval vystoupil 10. srpna 2021 v Praze na tiskové konferenci ČOV k událostem kolem leteckého speciálu na olympiádu do Tokia.

Předseda Českého olympijského výboru (ČOV) Jiří Kejval vystoupil 10. srpna 2021 v Praze na tiskové konferenci ČOV k událostem kolem leteckého speciálu na olympiádu do Tokia. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Český olympijský výbor (ČOV) je ochoten jednat o odškodném kvůli leteckému speciálu na olympijské hry do Tokia, po němž měli postupně čtyři sportovci a další dva členové české výpravy pozitivní testy na koronavirus. Na dnešní tiskové konferenci to řekl předseda ČOV Jiří Kejval. Bude ale záležet na tom, zda to umožní podmínky smluv, které olympijský výbor uzavřel se sportovci a sportovními svazy.

K odškodnění sportovců v úterý vyzval ČOV předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Kvůli nakažení beachvolejbalistů Markéty Nausch Slukové a Ondřeje Perušiče se ozval také volejbalový svaz a agentura Sportfin zastupující Perušiče se Schweinerem. "Pokud někomu dáme peníze, tak to musí být na nějakém právním podkladu. Pokud se ukáže, že je na to právní nárok, tak všechno uhradíme," řekl Kejval.

Rozčílilo ho chování předsedy Národní sportovní agentury (NSA) Filipa Neussera, který na rozdíl od ČUS a volejbalistů ostře vystupoval proti ČOV v průběhu olympijských her. Neumí si se šéfem českého sportu představit další spolupráci. Případnou osobní odpovědnost zástupců ČOV, kteří byli v leteckém speciálu, bude řešit 6. září výkonný výbor ČOV.