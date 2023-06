ČOV je nadále proti startu Rusů, pod neutrální vlajkou by museli odsoudit agresi

Praha - Expertní skupina Českého olympijského výboru (ČOV) navrhla, aby ruští a běloruští sportovci před případným startem na olympijských hrách v Paříži výhradně pod neutrální vlajkou museli podepsat čestné prohlášení, které odsuzuje agresi na jakýkoli členský stát OSN ze strany jiné země. Prakticky by tak odsoudili ruskou invazi na Ukrajinu. ČOV je ale i nadále proti jakékoli formě účasti Ruska a Běloruska v olympijských kvalifikacích i na hrách v Paříži, což v dubnu odhlasovalo jeho plénum. Jeho zástupci to uvedli na tiskové konferenci.

"Pozice Českého olympijského výboru je naprosto jasná a neměnná," řekl předseda ČOV Jiří Kejval. Návrh expertní skupiny, který česká strana zprostředkuje Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV), by měl umožnit případný start některým ruským a běloruským sportovcům, kteří nejsou členy armády nebo bezpečnostních složek.

V čestném prohlášení, které by podle návrhu bylo součástí akreditačního procesu před hrami, by sportovci museli uvést, "že se nepodílí na jakémkoli aktu agrese proti suverenitě a územní celistvosti členského státu OSN ze strany jiné země, ani ho nepodporují, neomlouvají a neschvalují".

Diplomat Michael Žantovský, který komisi vedl, zdůraznil, že ruská agrese je nejvážnější bezpečnostní a politická krize od listopadu 1989. "Není to válka mezi dvěma státy, tím méně speciální vojenská operace, jak ji nazývá Vladimir Putin. Je to prachsprostý akt agrese ve smyslu Charty OSN, ve smyslu římského statutu mezinárodního trestního tribunálu, kde akt agrese proti suverenitě a celistvosti jiné země je definován jako zločin proti míru," řekl Žantovský s tím, že MOV na základě své Charty nemůže situaci ignorovat.

MOV na konci března vydal doporučení, za jakých podmínek by se ruští a běloruští sportovci mohli do boje o olympiádu zapojit pod neutrální vlajkou. Doporučení české expertní skupiny jde podle Žantovského nad jeho rámec. "Po dlouhé úvaze a zkoumání norem mezinárodního práva, precedentů a postojů jednotlivých aktérů jsme dospěli k závěru, že samotná účast pod neutrální vlajkou by ze strany ruských a běloruských sportovců představovala mlčenlivý souhlas s tím, co se děje ve jménu jejich země," uvedl Žantovský. Na základě národnosti by nikdo neměl být na svých právech omezen. "Naše formulace je v souladu s olympijskou chartou, s Chartou OSN a principy mezinárodního práva," řekl.