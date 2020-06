ČOV chce motivovat k pohybu a zdravějšímu životu nesportovce

Praha - Český olympijský výbor chce motivovat k pohybu a zdravějšímu životu hlavně starší generaci a nesportovce. Kampaň Silnější pro život má pomoci zvýšit odolnost české populace pro případ podobných pandemií, jako je ta koronavirová. Od světových rekordů a olympijských medailí se ČOV vrací k základním sportovním hodnotám, tedy souladu těla a ducha, řekl při dnešní prezentaci kampaně předseda ČOV Jiří Kejval.

Při tvorbě hlavních myšlenek kampaně hrál důležitou roli renomovaný fyzioterapeut Pavel Kolář. "Tato generace postupně ztrácí pokoru vůči možným rizikům a nebezpečím, ve svém způsobu života se vzdaluje biologické přirozenosti. Organismus má velmi silné vlastní léčebné síly, jen musí získat vlastnosti, aby tyto síly mohly působit," uvedl.

Kampaň stojí na pěti pilířích. Za prvé vyzývá k přirozenému pohybu, jako je chození po schodech místo používání výtahu, pravidelné procházky nebo cyklistika. "Tam je nám příkladem Holandsko, kde všichni jezdí na kolech a nepotřebují k tomu speciální oblečení. V měsíčním a ročním součtu se ten pohyb nasčítá a z hlediska fyzičky a imunity se to počítá," řekl Kejval.

Kolář se zasadil o otužování, protože ho mohou provádět i lidé, kterým zdravotní stav neumožňuje pohyb. Spot motivuje ke studené vodě na závěr sprchování. "Poslední dobou jsem to začal dělat taky a musím říct, že tady jsou nejrychleji vidět změny. Poprvé je to opravdu strašný, podruhé už je to o malinko lepší a potřetí už z toho máte fakt dobrý pocit, že jste pro sebe něco udělali," vyprávěl Kejval.

Další důležitou stránkou jsou vztahy nejen v rodině, ale i mezi přáteli a v rámci celé společnosti. Pohyb a aktivní životní styl by měl být kompenzován kvalitním odpočinkem. K imunitě přispívá také optimismus. "To si myslím, že je nejdůležitější. Období koronavirové krize bylo pro všechny frustrující, nebyly dobré zprávy," poznamenal Kejval.

Na rozdíl od jiných kampaní ČOV nejsou hlavními aktéry spotů vrcholoví sportovci, ale běžní lidé, s kterými se mohou příslušníci cílové skupiny lépe ztotožnit. Spoty poběží od července do října v České televizi a v Českém rozhlase, využitá bude i venkovní reklama. Kampaň má také samostatný internetový portál.

ČOV využil mediální prostor, který měl nasmlouvaný pro olympijské hry v Tokiu. Po jejich odložení na příští rok je propagace české účasti na OH nyní bezpředmětná. "Ale náklady budou podstatně nižší, než by byly na olympijskou kampaň. Snížili jsme to asi na čtvrtinu původní hodnoty. Na tuhle kampaň nejdou žádné veřejné peníze. Dostáváme to na základě barteru a od komerčních partnerů," doplnil Kejval.

ČOV by rád s touto kampaní prorazil i v zahraničí, jak se mu to povedlo s olympijskými festivaly. Kejval se při nedávné návštěvě Slovenska dohodl, že ji od září využije tamní olympijský výbor. "Nabídli jsme to i Mezinárodnímu olympijskému výboru v Lausanne a nabízíme to i ostatním zemím. Dáváme to zadarmo. Myslíme si, že je dobré šířit tuhle věc v zahraničí," dodal šéf českého olympismu.