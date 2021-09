ČOV a Kladno uzavřely partnerství s univerzitou, Jágr se studovat zatím nechystá

Praha - Český olympijský výbor a kladenský hokejový klub se staly partnery University of New York in Prague (UNYP), která chce ukázat mladým sportovcům, že v profesionálních sportech existuje mnoho kariérních příležitostí i mimo aktivní kariéru. Hrající majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr při dnešním představení spolupráce převzal od generálního ředitele soukromé vysoké školy Sotirise Foutsise jako dar zarámovaný dnes UNYP se jmenovkou a tradičním číslem 68.

"My jsme se rozhodli, že nejenže chceme být nejlepší hokejisti v České republice, ale náš tým chce být také ten nejchytřejší. Takže budeme doporučovat všem našim hráčům, aby na tu školu zašli, podívali se tam, a pokud jim to bude vyhovovat, aby studovali," řekl s nadsázkou Jágr.

Devětačtyřicetiletý olympijský vítěz z Nagana se na studia nechystá. "Na to mám ještě čas," smál se Jágr. "Ale vážněji - sportovní zaměstnání je hrozně krátké z pohledu celého života. Jakmile se věnuješ sportu a chceš v něm něco dokázat, je hrozně těžké vedle toho ještě něco dělat. Mluvím o tom, když to nebereš jen jako práci, ale chceš v tom sportu být opravdu nejlepší. Není to jen trénink a strava, ale i odpočinek a regenerace, což je moc důležité. Na nic jiného není opravdu čas," uvedl Jágr.

"Problém je ten, že se nemůžeš sportem život do sedmdesáti let. Dáváš všechnu energii do sportu, ale pak to skončí a začínáš od nuly. Jsem rád, že existují takové školy, kde ti dokážou vyjít vstříc, abys i během sportovní kariéry se té škole mohl věnovat. A pak až to opravdu skončí, jsi mohl záhy naskočit do nového zaměstnání a možná díky tomu zůstat i u toho sportu. Díky těmhle školám mohou sportovci - pokud chtějí ve sportovním prostředí pokračovat - zůstat u sportu nejen jako trenéři, ale můžou dělat management, marketing a další věci," dodal Jágr.

"Klíčem k úspěchu je rozvíjet zdravé tělo stejně jako zdravou mysl. Naším cílem je prostřednictvím těchto partnerství podporovat a posilovat naši mládež a s jejich pomocí učinit z České republiky ještě silnější centrum sportu a vzdělávání v Evropě," uvedl Foutsis, generální ředitel UNYP, která vznikla v roce 1998. "Partnerství s Jaromírem Jágrem a jeho Rytíři Kladno jsme domluvili během jednoho oběda. Sdílíme stejné vize a pohled na to, jak by se měly dělat sport a vzdělávání," prohlásil.