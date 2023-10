Country skupina Fešáci vyrazí v listopadu na turné, kde představí nové DVD

Praha - Skupina Fešáci zahájí 29. listopadu v Praze v Kulturním centru Zahrada turné, na kterém pokřtí své nové DVD se záznamem výročního koncertu z pražské Lucerny. Další vystoupení uskuteční v prosinci. Vánočně laděné turné zakončí Fešáci 18. prosince v Ústí nad Labem, kde před pětapadesáti lety populární představitelé tuzemského country zahájili svoji činnost ještě pod názvem Greenes. ČTK o tom informoval kytarista a kapelník Fešáků Antonín Kny.

DVD s názvem Fešáci 2022 obsahuje záznam loňského koncertu s devětadvaceti písněmi, z nichž větší část pochází z jejich dvou komerčně úspěšných alb Fešáci 2000 z roku 1980 a Hvězda Countryon z roku 1990.

"Vedle záznamu koncertu na něm posluchači naleznou dokument z jeho příprav a záznam oslavy 80. narozenin zpěváka a kytaristy Roberta Muchy, který byl členem kapely od roku 1968 a odešel ze zdravotních důvodů po tomto koncertu a následných vánočních představeních z kapely," sdělil Kny.

DVD s názvem Fešáci 2022 se dostane do České knihy rekordů pelhřimovské agentury Dobrý den poté, co přes dvě desítky členů kapely se svými hosty za několik hodin bez pauzy podepsaly 1000 kusů DVD se záznamem koncertu z loňského 20. října. Nosiče, z nichž každý bude mít podpisy všech přítomných, nyní budou k dispozici fanouškům kapely. Akce se uskutečnila za přítomnosti komisaře z pelhřimovské agentury Dobrý den Luboše Rafaje.

"Není to rekord pro rekord. Kapela Fešáci existuje už pětapadesát let a z naší strany je to určitá pocta jejím zakladatelům. Chceme ocenit práci lidí, kteří ji dělají hodně dlouho a dobře. Rekord se objeví v osmém vydání České knize rekordů na podzim příštího roku," řekl ČTK Rafaj.

Nakladatelství AOS publishing spolu s Radioservisem při této příležitosti vydalo Zpěvník k 55. výročí založení Fešáků, který obsahuje 55 písní v notách a s akordy, 75 fotografií z koncertu v Lucerně a historii skupiny v posledních pěti letech. "Od zítřka už začneme chystat oslavy 60 let Fešáků," řekl s nadsázkou Pavel Meszáros z nakladatelství AOS publishing.

Country skupinu Fešáci založil v prosinci 1967 houslista, autor mnoha písňových textů, moderátor a scenárista Jan Turek s Karlem Poláčkem a Pavlem Brümerem. V Ústí nad Labem nejdříve dali dohromady skupinu Greenes, která později změnila název na Bluegrass Hoppers a posléze na Fešáci. Za dobu existence skupinou prošlo několik desítek muzikantů včetně zpěváků Jindřicha Šťáhlavského, Michala Tučného, Tomáše Linky nebo Jindry Malíka. Jejím členem byl i konferenciér, textař a příležitostný pěvec Petr Novotný. Za svou kariéru Fešáci odehráli přes 6000 představení. Jejich nejúspěšnějším albem je Ostrov Fešáků z roku 1975 s hity jako Jaro, Matterhorn, Slída či Pojedou.