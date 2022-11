Coufala stále bolí, že fotbalisté neprošli na MS, chce vítěznou rozlučku s rokem

Gaziantep (Turecko) - Obránce Vladimíra Coufala stále hodně bolí, že se čeští fotbalisté nekvalifikovali na nadcházející mistrovství světa, které začne v Kataru v neděli. Reprezentanti už se ale podle něj musejí dívat dopředu a pokusit se vyhrát sobotní závěrečný zápas roku v Turecku. I když půjde jen o přípravu, Coufal má velkou motivaci.

Česká reprezentace v samostatné historii startovala na světovém šampionátu pouze v roce 2006, na nadcházející turnaj do Kataru se neprobojovala z březnové baráže. "Pořád nás to ohromně mrzí a bolí to, protože jsme chtěli být mezi elitou. Myslím, že bychom se tam neztratili. Ale už je to za námi a můžeme se koukat jen v televizi," řekl Coufal na tiskové konferenci v Gaziantepu.

Reprezentanti ve středu hlavně díky hattricku debutanta Mojmíra Chytila v Olomouci rozdrtili Faerské ostrovy 5:0 a v Turecku je čeká rozlučka s kalendářním rokem. "Nebyla od nás ve středu známka podcenění. Myslím, že jsme se dobře připravili a naladili na druhý zápas. Nepotřebujeme žádnou speciální motivaci. Hrajeme za reprezentaci, hraje se na pěkném stadionu, bude fajn atmosféra. Chceme vyhrát jako každý jiný zápas za reprezentaci," uvedl Coufal.

Národní tým poslední dva zápasy s Tureckem prohrál, na Euru 2016 mu podlehl ve skupině 0:2. "Nekoukám se do historie a nezajímá mě, jak jsme s nimi hráli minule. Teď nás čeká nový zápas a chceme uspět s tímto týmem, s jakým tu jsme. Vnímáme jejich sílu, budou hrát před bouřlivou kulisou, ale jsme tu proto, abychom vyhráli," prohlásil Coufal.

"Turecko má výborné hráče, působí ve velkých klubech a dobrých soutěžích. Byli bychom hloupí, kdybychom jejich hráče neznali. Vždy měli dobré individuality. Trenéři nám klasicky připravili rozbor a řekli jsme si, co chceme hrát," doplnil třicetiletý pravý bek.

Obránce anglického West Hamu patří k nejzkušenějším hráčům v aktuálním výběru, v němž při listopadovém srazu z různých důvodů schází řada opor. "Nováčci už jsou také reprezentanti. Zasloužili si to svými výkony v lize. Je to normální, že někdy tradiční hráči nemohou nastoupit, tak je zastoupí jiní. Příklad Mojmíra Chytila je asi ten nejlepší. Možná byli kluci na prvním tréninku nervózní, než zjistili, že jsme všichni stejní a na stejné lodi. Až pak to z nich spadlo," poznamenal Coufal.