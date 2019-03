Praha - Obránce Vladimír Coufal věří, že s fotbalisty pražské Slavie dokáže v nadcházejícím osmifinále Evropské ligy potrápit Sevillu ještě více než v roce 2013 s Libercem, který tehdy uhrál s favoritem ve skupině dvě remízy 1:1. Těší se na setkání s českým gólmanem španělského klubu Tomášem Vaclíkem a doufá, že na následný sraz reprezentace bude odjíždět v lepší náladě.

"Vzpomínky na Sevillu vzbuzují emoce, nevím, jestli pozitivní. Doma jsme je měli na lopatě, dostali jsme gól až úplně na konci. Přéma Kovář dostal asi v 80. minutě červenou kartu a pak jsme dostali gól z brankové čáry. Možná to bylo za čárou, nikdo nechápal, jak to mohlo projít," řekl Coufal na dnešní tiskové konferenci.

Zatímco domácí zápas s Libercem nehrál, v odvetě nastoupil na posledních 20 minut. "Venku jsme hráli v podstatě 90 minut bez balonu. V 71. minutě se David Pavelka zbláznil, udělal sólo přes půlku hřiště a zavěsil to k tyči. Pak jsme se zase bránili," vzpomínal Coufal.

"Ale to byl Liberec a teď jsem ve Slavii. Jsou tu reprezentanti, řada kvalitních hráčů, kteří hráli v dobrých ligách, mají mezinárodní zkušenosti. Takže doufám, že je můžeme potrápit ještě víc než s Libercem," doplnil šestadvacetiletý pravý obránce.

Zahraje si proti kolegovi z reprezentace Vaclíkovi, který přišel do Sevilly vloni v létě. "S Vácou jsem si nepsal, uvidím ho až na hřišti. On to bude mít podobně. Krátce po tom dvojzápase je reprezentační sraz, tak doufám, že na něj pojedeme v lepší náladě než on," uvedl Coufal.

"S Vácou se potkáme asi až na hřišti. Uvidíme, jak to dopadne. I já věřím, že budeme mít lepší náladu na repre srazu, jestli tam tedy pojedu," dodal slávistický záložník Jaromír Zmrhal.

Pražané v úterý odcestují do Sevilly ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání a v hlavním městě Andalusie chtějí uhrát takový výsledek, aby zůstali před domácí odvetou reálně v boji o postup.

"Hodně se na ten zápas těším a budu si ho chtít co nejvíc užít. Nevím, jestli se ještě někdy dostanu tak daleko. Doufám, že jo. Víme, že nás čeká soupeř, který Evropskou ligu pětkrát vyhrál. Budeme se snažit uhrát co nejlepší výsledek do odvety, ideální by bylo nedostat žádný gól a nějaký dát," uvedl Zmrhal.

"Musíme respektovat obrovskou sílu Sevilly. Porazili doma Real Madrid 3:0, který tým to dokáže? Barceloně dali dva góly (2:4) a kdyby byla Barcelona bez Messiho, tak ji porazí. Musíme podat výkon na hranici sebeobětování. Jedině potom budeme mít nějakou šanci tam uspět, vstřelit gól, něco tam uhrát. Hlavně si chceme přivézt nějakou šanci na postup, protože doma jsme silní a můžeme tu porazit každého," řekl Coufal.

Slávisté nastoupí poprvé v černé venkovní sadě dresů od nového partnera Pumy. "Budeme je chtít pokřtít nějakým skvělým výsledkem. Jen doufám, že jejich barva nebude symbolizovat náš výkon," řekl Coufal.