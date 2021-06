Coufal si zápas s Anglií navzdory prohře užil, poznal, že ho protihráči berou

Londýn - I když čeští fotbalisté na mistrovství Evropy v závěrečném utkání skupiny prohráli v Anglii 0:1, bek Vladimír Coufal si zápas ve Wembley užil. Obránce londýnského West Hamu potěšilo, jak ho díky působení v Premier League berou protihráči. Mrzelo ho, že národní tým postoupil až z třetího místa a věří, že už nebude hrát v Glasgow.

"Já se do Londýna moc těšil. Každý zápas ve Wembley je pro každého českého hráče svátek. Nehraje se každý den na jednom z nejslavnějších stadionů, navíc proti Anglii. Je to neuvěřitelné," řekl v on-line rozhovoru s novináři Coufal.

Od loňského podzimu působí ve West Hamu a stejně jako středopolař Tomáš Souček si zahrál proti klubovému spoluhráči záložníkovi Declanu Riceovi. "Musím říct, že i když jsme prohráli, tak jsem si zápas užil. Poznal jsem, že mě ti hráči berou. Přijdou na hřišti za mnou, plácnou si s vámi, povídají si s vámi po zápase," uvedl Coufal.

"Povídal jsem si s Jackem Grealishem, s Declanem (Ricem) jsme se s Tomášem (Součkem) bavili asi 25 minut. Říkal, že naši hru hodně rozebírali, že to byl těžký zápas. Že jsou spokojeni, že vyhráli 1:0, což je kredit pro český fotbal. Mám z toho dobrý pocit," dodal osmadvacetiletý bek.

Utkání ve 12. minutě rozhodl po Grealishově centru Raheem Sterling. "Byl tam Holi (Tomáš Holeš), já se to snažil zdvojit. Myslím, že v zápase měl Grealish daleko více lepších akcí. Trochu jsem tečoval ten centr, byl tam nepokrytý Sterling, který bohužel skóroval," poznamenal Coufal.

"Prvních 15 minut nás Angličané chytili. Nám úplně nešel presink, oni to obehrávali a získali jistotu na balonu. Po 15 minutách jsme se nějak rozehráli. Druhý poločas už byl vyrovnaný. Nějaké šance jsme měli, mohli jsme skórovat. Je to škoda," dodal Coufal.

Jeho tým měl už před utkáním jistotu postupu a v případě zisku minimálně bodu by vyhrál skupinu. Při vyrovnané vzájemné bilanci s Chorvatskem i stejném rozdílu ve skóre klesli reprezentanti za balkánského soupeře na třetí místo kvůli nižšímu počtu vstřelených branek.

"Nevím, jaká je to komplikace. Uvidíme, koho budeme mít za soupeře. Samozřejmě jsme věděli, že kdybychom neprohráli, mohli jsme skončit první. Chtěli jsme skončit lépe než třetí, protože z druhého místa bychom hráli v Kodani. To je určitě příjemnější než Glasgow. Musím říct, že jsem rád, že jsme postoupili, ale jsem trochu zklamaný, že je to až z třetího místa. Skoťáci nám to trochu zkomplikovali," připomněl skotskou prohru 1:3 s Chorvatskem.

V osmifinále jeho celek narazí buď v Budapešti na Nizozemsko, nebo v Glasgow na vítěze skupiny E. Češi mají během Eura základnu v Praze a k zápasům létají. "Musím říct, že já se fyzicky cítil skvěle. Dobře jsem se po obědě vyspal. Nevím, jestli jsem unavený z toho cestování, nebo je to něčím jiným. Samozřejmě není ideální pořád cestovat, ale nedá se nic dělat. Nejsme jediní, kdo to takhle má. Přijímáme to jako fakt a doufám, že už do Glasgow nepoletíme," přál si Coufal.

V osmifinále bude českému týmu chybět levý obránce Jan Bořil, který po druhé žluté kartě na turnaji vynechá jedno utkání. "Vím, že se o tom bavili kluci v kabině, ale já vůbec nevím, po kolika kartách se stojí. Máme tady 26 hráčů a každý může hrát. Bóřa samozřejmě bude chybět, protože je to skvělý hráč. Ale jsou tady připraveni další hráči, kteří ho zastoupí," dodal Coufal.