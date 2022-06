Coufal: Portugalci mají asi ještě zvučnější jména než Španělé, nejen Ronalda

Praha - Obránce Vladimír Coufal se po úspěšném vstupu českých fotbalistů do skupiny A2 Ligy národů těší na další utkání ve čtvrtek v Portugalsku, které bude přímým soubojem o první místo v tabulce. Nadcházející soupeř má podle něj z pohledu jmen ještě zvučnější mužstvo než Španělé, s nimiž národní tým v neděli doma remizoval 2:2. Coufal varoval, že si Češi musejí dávat pozor nejen na pětinásobného držitele Zlatého míče Cristiana Ronalda, ale i na další portugalské hvězdy.

Ronaldo se prosadil už v posledních dvou vzájemných zápasech na mistrovství Evropy v letech 2008 a 2012, kde Portugalci nad českým týmem zvítězili. Sedmatřicetiletý útočník Manchesteru United zaznamenal za národní tým už 117 branek včetně dvou gólů při nedělní výhře 4:0 nad Švýcarskem a je nejlepším střelcem v historii reprezentací.

"Určitě je to jedna z největších (fotbalových) hrozeb na světě za posledních 15 let. Ale nesmíme zapomínat ani na další hráče včetně Dioga Joty, který dal v uplynulé sezoně přes 20 gólů za Liverpool," řekl v nahrávce pro média od FAČR Coufal.

Devětadvacetiletý obránce West Hamu se s některými portugalskými hvězdami potkává v anglické lize. "Je tam fantastický Bruno Fernandes, Bernardo Silva. Mají kádr nabitý hvězdami Premier League, které hrají v těch nejlepších klubech. Možná z pohledu jmen to mají ještě zajímavější než Španělé, takže to je co říct," uvedl Coufal.

Jeho tým zvládl vstup do třetího ročníku Ligy národů možná až nad očekávání dobře. Ve čtvrtek nejprve porazil Švýcarsko 2:1 a poté v neděli rovněž v pražském Edenu uhrál cennou remízu se Španělskem. O vítězství Češi přišli v 90. minutě.

"Bod proti Španělsku je skvělý, ale v mých očích pořád převládá trochu zklamání, protože kdy jindy je budeme mít zase takhle na lopatě? Dostali jsme oba góly v závěru poločasů, to by se nám nemělo stávat. I se Švýcarskem jsme dostali gól ke konci poločasu, takže na tom musíme trochu zapracovat," poznamenal Coufal.

"Nálada je tady vždy dobrá. Samozřejmě, pokud bychom dvakrát prohráli, tak by to bylo o něčem jiném. Ale nálada je tu vždy dobrá a výsledky to nyní ještě umocnily. Těšíme se na další dva zápasy," doplnil Coufal.

Po duelu v Portugalsku zakončí reprezentace červnový program nedělní odvetou ve Španělsku. "Ten způsob hry z domácích zápasů určitě bude cestou na zápas se Španělskem v Málaze. Nevíme, jak s Portugalskem, uvidíme, jaký způsob hry tam trenéři zvolí. Se Švýcarskem jsme hráli dobře, aktivně jsme napadali, byli jsme přímočaří, rychlí. Se Španělskem bych si dovedl představit, že hlavně v prvním poločase jsme mohli vyrážet víc dopředu. Ale na druhou stranu oni mají tak obrovskou kvalitu, že vás zatlačí," řekl Coufal.

Má radost z toho, v jaké formě hraje útočník Lokomotivu Moskva Jan Kuchta, který skóroval v obou zápasech a dělí se o vedení v čele střelecké tabulky Ligy národů. "Fantastické. Je takový pracant a teď ho ten pozitivní přístup, který do hry dává, odměňuje góly. Je nesmírně platný pro tým. Klobouk dolů před ním, jak se s tím popasoval vzhledem k nelehké situaci, kterou zažíval v klubu. Asi ho to žene dopředu, aby si vystřílel něco jiného," mínil Coufal.

Ocenil i výkony brankáře Tomáše Vaclíka. "On si postavil zeď do brány a teď machruje, že tam nic neprojde," smál se Coufal. "Je to skvělý gólman. Prošel skvělými kluby, vyhrál hodně titulů, Evropskou ligu. To mluví samo za sebe. V nároďáku je dlouho, je tu takový mentor pro mladší gólmany a kluky. Ohromně pohodový a skvělý kluk. Když my uděláme chybu vzadu, on je poslední instance, která to většinou napraví," dodal Coufal.