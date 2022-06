Coufal: Možná jsme Španěly trochu vystrašili, budeme muset mít i velké štěstí

Málaga (Španělsko) - Podle obránce Vladimíra Coufala si španělští fotbalisté nejspíš dají na český tým v nedělním utkání v Málaze po týden staré remíze 2:2 v Edenu o to větší pozor. Aby národní tým ve čtvrtém utkání elitní skupiny A2 Ligy národů uspěl, musí podle devětadvacetiletého beka kompaktně bránit, využít šance a ještě mít velké štěstí.

Český tým minulou neděli nad Španělskem dvakrát vedl a o vítězství přišel až v 90. minutě. "Vzhledem k tomu, co jsme viděli na videích, když jsme se připravovali ještě na první zápas, tak Španělé styl hry takřka nemění. Zatlačí každého do hlubokého bloku, ať hrají proti Anglii, Francii nebo nám. Myslím, že to bude probíhat podobně. Možná jsme je trochu vystrašili naším stylem hry první zápas, takže možná budou trochu obezřetnější. Ale nemyslím, že by měnili svůj styl hry, který hrají od šestnáctky po dospělý mančaft," řekl na tiskové konferenci Coufal.

Národní tým v součtu s Československem vyhrál jediný z osmi zápasů ve Španělsku - v roce 1988 2:1 v Málaze. "Samozřejmě by to bylo skvělé, kdybychom to zopakovali. Možná by to bylo ještě překvapivější než tehdy. Já jsem v tom roce měl ještě daleko na svět," řekl s úsměvem Coufal. "Musíme kompaktně bránit, protože zase přijde fáze zápasu, kdy nás Španělé zatlačí do hlubokého obranného bloku. Využít naše šance a doufat, že při nás bude stát i velké štěstí," prohlásil Coufal.

V anglické lize se potkal s několika španělskými reprezentanty. "Na Marcose Alonsa jsem hrál v sezoně asi třikrát nebo čtyřikrát. Když byl Ferran Torres v Manchesteru City, taky jsme se potkali. Ale dojem na mě dělají úplně všichni," uvedl obránce West Hamu.

"Máte vítěze Ligy mistrů Carvajala na pravém beku, a když bude unavený, je tam fantastický César Azpilicueta, kapitán Chelsea. Busquets, kapitán Barcelony. Nechci tady jmenovat celou jedenáctku nebo všech 23 hráčů v kádru. Vnímáme kvalitu Španělů jako celku," doplnil Coufal.

Jeho tým zápasem v Málaze zakončí červnový program se čtyřmi zápasy skupiny během 10 dnů. Coufal v předchozích třech duelech se Švýcarskem, Španělskem a v Portugalsku nechyběl ani minutu, únavu ale necítí. "Když máme tu možnost, snažíme se s klukama regenerovat, jak se jen dá. Máme špičkové maséry a fyzioterapeuty. Konzultujeme s trenéry náš stav, oni podle toho upravují tréninky, jak potřebujeme," řekl Coufal.

"Je to náročnější, ale ty zápasy byly dané. Všichni věděli, do čeho jdou. Nemá smysl se vymlouvat, kolik zápasů hrajeme v sezoně. Je to svátek, je to reprezentace, Liga mistrů národních týmů. Takže vůbec žádný problém. Já osobně se cítím skvěle připravený na zítra. Pro mě bylo nejtěžší, když jsem musel na operaci a nemohl jsem pět týdnů hrát. Takže teď si to užívám," doplnil.

V Málaze panují vysoké teploty kolem 30 stupňů, velké horko bylo i v Lisabonu při zápase s Portugalskem. "Nemám s tím problém. Samozřejmě lepší počasí na fotbal je kolem 20 stupňů pěkně pod mráčkem a lehké mrholení. Tady je hrozné vedro, ale je to pro všechny stejné. Naštěstí se nehraje v pravé poledne nebo ve tři odpoledne," dodal Coufal.