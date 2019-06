Coufal má nabídku z Freiburgu, čeká na vyjádření Slavie

Praha - Slávistický fotbalista Vladimír Coufal má nabídku z německého Freiburgu. Šestadvacetiletého reprezentačního obránce by bundesliga lákala a nyní podle něj záleží na pražském klubu, jak se k situaci postaví.

"Nabídka je na stole, teď záleží, jak se k tomu postaví Slavia. Řeší to agenti se Slavií a Freiburgem," řekl Coufal novinářům na dnešním srazu reprezentace v Praze před domácími zápasy evropské kvalifikace proti Bulharsku a Černé Hoře.

"Musíte si to minimálně promyslet. Když vám přijde nabídka z bundesligy v 26 letech po první sezoně (ve Slavii), nemůžete říct, že nepůjdete. Zatím jsem nepoznal jediného hráče z českého týmu, který by řekl na bundesligu ne," dodal Coufal.

Do Slavie přišel před rokem z Liberce a v Edenu má smlouvu ještě na dva roky. Ihned se zabydlel v základní sestavě a stal se jednou z opor týmu, s kterým vyhrál ligový titul i domácí pohár a v Evropské lize s červenobílými došel až do čtvrtfinále. V létě slávisty čeká závěrečné 4. předkolo Ligy mistrů a boj o vysněnou skupinu prestižní soutěže.

"Abych řekl pravdu, tohle se ve mně trochu pere. Liga mistrů je velké lákadlo, nicméně já šel do Slavie pro titul. Pohár byl navíc, jsem rád, že jsme po 77 letech udělali double. Sezona byla výjimečná," řekl Coufal.

Freiburg skončil v uplynulé bundesligové sezoně třináctý. "Na druhou stranu v Německu se můžete každý týden měřit s top kluby, máte tam Dortmund, Bayern Mnichov, Schalke, Lipsko. Týmy z Ligy mistrů, takže tam hrajete svým způsobem Ligu mistrů v té soutěži. Ještě s Freiburgem, který není tak na výši jako top kluby. Tyto zápasy vám možná dají ještě víc," přemítal Coufal.

S vedením Slavie zatím o nabídce osobně nehovořil. "Mají to na starosti manažeři, já se teď soustředím na reprezentaci. Trenér (Slavie Trpišovský) asi bude mít opačný postoj než já, to se dá čekat," prohlásil Coufal s úsměvem. "Nedokážu říct, kdy by mohlo být jasno. Doufám, že to vyjde tak, ať jsou všechny strany spokojené, to je to nejdůležitější," dodal hráč se čtyřmi starty v reprezentačním A-týmu.