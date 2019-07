Coufal litoval, že nezvyklý gól nemohl slavit s fanoušky v kotli

Praha - Slávistický fotbalista Vladimír Coufal znovu potvrdil, že je pro něj Olomouc oblíbeným soupeřem. V lize dal sedm branek a hned tři z toho do sítě Sigmy. Dnes se mu navíc povedl ukázkový volej v těžké pozici, kterým v šesté minutě dokonale zaskočil brankáře Hanáků Michala Reichla a zajistil mistrovi vydřenou výhru 1:0.

Coufal na dlouhou nohu trefil z voleje centr a k překvapení většiny na stadionu dostal míč do sítě. "Byl to takový kop nekop. Na začátku jsem si chtěl míč zpracovat, ale neviděl jsem nikoho ve vápně. Řekl jsem si, že musím vystřelit. Houšťa (asistent trenéra Zdeněk Houštecký) do mě na tréninku pořád hustí, ať střílím. Já i kdybych šel sám na bránu a udělal gólmana, tak ještě zkouším nahrát," řekl novinářům Coufal.

"Teď jsem vystřelil a naštěstí to tam zapadlo krásně. Těžko můžete takhle mířit, prostě jsem chtěl trefit bránu nějakým obloučkem. Reichy (brankář Reichl) asi vůbec nečekal, že to ještě zkusím z takové pozice. Jen škoda, že jsem dal gól na tribunu sever a nikdo tam nebyl. Chtěl jsem se radovat s fanoušky a žádní tam nebyli," připomněl šestadvacetiletý reprezentační obránce, že Slavia měla kvůli disciplinárnímu trestu z minulé sezony uzavřenou tribunu, kde sídlí "kotel".

Proti Olomouci se prosadil i v prvním kole minulé sezony a ještě v dresu Liberce v předchozím ročníku. V lize skóroval poprvé od loňského října. "Mám sedm gólů v lize, Sigmě jsem dal tři, z toho dva vítězné. Je to zatím můj oblíbený soupeř. Většinou ty předchozí góly byly takové, nechci říct šmudly, ale prostě to tam nějak zapadlo. Tenhle byl celkem hezký a hlavně vítězný. Zaplaťpánbůh, že jsem se zase po delší době trefil, což jsem už trošku potřeboval," řekl Coufal.

V závěru mu bylo těžko, když Hanáci v páté minutě nastavení zahrávali penaltu. David Houska ale trefil jen tyč. "Ten nahoře při nás zase jednou stál, za což mu děkuju. Asi dvakrát jsem se pomodlil a nakonec to vytáhl na tyčku. Penalta byla jasná," uvedl Coufal.

Závěr zápasu byl vypjatý, slávistický trenér Jindřich Trpišovský a asistent Houštecký dostali žlutou kartu. "Ani nevím, že Houšťa dostal žlutou. I hlavní trenér? Oni už mají víc žlutých než my za tři zápasy," smál se Coufal. "Houšťa je blázen, ale žije s týmem. Někdy to přehání, ale má v sobě emoce, jiný už nebude. Je to starý pes, tohle k němu patří. Když dostane čtyři, asi bude mimo stadion. A třeba ještě překoná Ljevakoviče," žertoval Coufal s odkazem na vyhlášeného teplického sběratele karet.

Slavia vykročila za obhajobou titulu třemi výhrami a je spolu s Plzní bodově stoprocentní. "Víc bodů jsme mít ani nemohli, ale proti Olomouci to mohl být dnes větší klid. Měli jsme šance na tři čtyři góly a my z toho uděláme takovouhle patlanici. Nakonec jsme mohli přijít o body, což by nás hrozně mrzelo," prohlásil Coufal.