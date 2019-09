Coufal: Jestli budeme hrát s Dortmundem takhle, vycvičí nás

Praha - Hodně nespokojený s výkonem fotbalistů Slavie v 11. kole první ligy proti Mladé Boleslavi byl obránce Vladimír Coufal. Obhájci titulu sice vyhráli 1:0 a odskočili druhé Plzni v neúplné tabulce na šest bodů, jejich předvedená hra však sedmadvacetiletého českého reprezentanta zklamala. Podle Coufala je to velké varování před středečním soubojem v Lize mistrů s Dortmundem.

"Jestli takhle budeme hrát proti Dortmundu, tak ti nás z těch brejků tak vycvičí, že budeme koukat. Jestli takhle budeme hrát s Dortmundem, tak ani nechci domýšlet, jak to dopadne," řekl novinářům Coufal.

Červenobílí proti Boleslavi stejně jako ve třetím kole proti Olomouci dopustili, že soupeř v nastaveném čase druhého poločasu za stavu 1:0 kopal penaltu. Muris Mešanovič ji dnes stejně jako David Houska ze Sigmy neproměnil a tři body zůstaly v Edenu.

"Hodně jsem si vydechl, podruhé v sezoně u nás penalta v 90. minutě. To je katastrofa, že takhle dohráváme závěry zápasů. Druhý poločas byl od nás šílený. Zaplaťpánbůh za ty tři body," uvedl Coufal.

K pokutovému kopu došlo po zákroku Jaroslava Zeleného na Antonína Křapku. "Otáčel jsem se, viděl jsme ten centr, jak tam Zelí naskočil. Asi si myslel, že tam bude první. Trefil ho ale loktem, jasná penalta. Je to naše chyba. Závěr zápasu musíme dohrát lépe, držet balon, lépe se pohybovat a kombinovat, nepouštět soupeře do vápna. Od nás špatné," prohlásil Coufal.

Slavia přitom začala dobře a díky Peteru Olayinkovi vedla od 14. minuty. "Asi jsme si mysleli, že to od nás půjde samo. Druhý poločas od nás špatný, bez pohybu, bez nabídky, bez kombinace, dva miliony ztrát. Šílené. Za první poločas jsme s nimi běhali ve sprintu tolik, co na jaře za dva zápasy. Pak ty síly logicky docházejí rychleji. Dnes nám to nějak nesedlo, ale zaplaťpánbůh, že jsme to výsledkově zvládli," konstatoval odchovanec Baníku Ostrava.

"Měli jsme tam strašně moc ztrát. Jako obranná čtyřka a Suk (Souček) jsme běhali devadesátimetrové sprinty asi sedmkrát nebo osmkrát za poločas. To pak jde v 80. minutě cítit, že nám síly rychle ubývají. Neříkám, že jsme se vyšťavili, jsme natrénovaní dobře. Ale lze to pak cítit, když hrajete proti kvalitnímu mančaftu, co si dovede přihrát," dodal Coufal.