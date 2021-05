Coufal je hrdý na bodový rekord West Hamu a postup do Evropské ligy

Londýn - Obránce West Hamu Vladimíra Coufala nadchla atmosféra, kterou v nedělním závěrečném 38. kole anglické fotbalové ligy proti Southamptonu vytvořilo na London Stadium 10.000 fanoušků. Český reprezentant je hrdý na to, že s "Kladiváři" vytvořil klubový rekord v počtu bodů v jedné sezoně Premier League a že se v příští sezoně představí v základní skupině Evropské ligy.

Kvůli pandemii koronaviru se téměř celý ročník anglické ligy odehrál bez diváků. Dva tisíce příznivců West Hamu se dostaly pouze na prosincové domácí utkání s Manchesterem United a potom až na poslední dvě kola mohlo přijít až 10.000 lidí.

"Až doteď jsem nehrál před tolika fanoušky West Hamu, fakt jsem si to užil. Naše hymna před začátkem zápasu byla neuvěřitelná. Nemůžu se dočkat plného stadionu," řekl Coufal pro klubový web.

West Ham porazil Southampton 3:0 a se ziskem 65 bodů skončil šestý. V porovnání s minulým ročníkem se londýnský celek zlepšil o deset míst a 26 bodů. "Dochází mi, čeho jsme dosáhli. Byl to můj cíl. Chtěl jsem, abychom překonali klubový rekord 62 bodů, což se nám povedlo. Jsme nejlepší tým West Hamu v historii Premier League. Jsem na to velmi, velmi pyšný," uvedl osmadvacetiletý pravý bek.

Ke "Kladivářům" přestoupil na podzim z pražské Slavie a okamžitě začal pravidelně nastupovat. Přestože odehrál v lize 34 z 35 možných zápasů a všechny v základní sestavě, svůj přínos pro tým nepřeceňoval.

"Neřekl bych, že jsem hrál velkou roli. Upřímně, jsem jen jednou součástkou našeho kádru. Jsem vděčný za to, že jsme se dostali do Evropské ligy," prohlásil Coufal, kterého bývalý obránce a nyní expert televize Sky Sports Jamie Carragher zařadil do své ideální sestavy Premier League.

Jeho klubový i reprezentační spoluhráč Tomáš Souček označil uplynulou sezonu za nejtěžší v kariéře. "Ale zároveň jedna z nejlepších. Děkuji všem, kteří pomohli a byli mou součástí. Jsem opravdu pyšný, že mohu být součástí takového týmu, jako je West Ham, a party, kterou jsme vytvořili v šatně," napsal na twitteru Souček, který byl spolu s Michailem Antoniem s 10 brankami nejlepším ligovým střelcem týmu v sezoně.

Oba bývalé slávisty nyní čeká mistrovství Evropy, na němž se Česko utká v Glasgow se Skotskem a Chorvatskem a v Londýně s Anglií. Coufal se Součkem probírali Euro i se skotským trenérem West Hamu Davidem Moyesem a jeho asistentem Stuartem Piercem, bývalým anglickým reprezentantem.

"Máme v týmu Tomáše, takže je jasné, že dosáhneme na finále. Vtipkuju. Bavili jsme se se Stuartem Pearcem i s trenérem. Řekl nám, že se Skotskem nemusíme prohrát. Doufám, že to bude pravda a že se nám bude dařit. Pro úspěch na Euru uděláme všechno. Nikdy nevíte, co se stane," konstatoval Coufal.