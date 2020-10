Coufal chválu nepřeceňuje, ví, že těžší bude výkony opakovat

Larnaka (Kypr) - Obránce Vladimír Coufal je rád, že se mu o víkendu povedla premiéra za fotbalisty West Hamu. Úvodní zápas ale nechce přeceňovat a ví, že mnohem těžší bude v anglické lize výkony potvrzovat. V londýnském klubu ho překvapila velmi pečlivá zdravotní prohlídka i milé přijetí od všech spoluhráčů.

Coufal stihl v novém působišti jen dva tréninky, přesto pouhé dva dny po příchodu ze Slavie hned nastoupil za West Ham v základní sestavě a přispěl k nečekané výhře 3:0 v Leicesteru.

"Snažil jsem se odevzdat tomu maximum a hrát to, co umím. Že se to všem líbilo nebo že se to povedlo, jsem rád. Ale o hodně těžší bude ty výkony potvrzovat, než zahrát jeden zápas. Tohle byla nějaká první vlaštovka," řekl Coufal novinářům při videokonferenci z Larnaky, kde se s národním týmem chystá na nedělní zápas Ligy národů v Izraeli.

Po povedené premiéře slyšel chválu ze všech stran. "Samozřejmě jsem nějakou chválu zaregistroval. Když vás najednou v příspěvku (na sociální síti) označí pět tisíc lidí, tak vám to tam pořád skáče. Ale nechci si to dávat do hlavy, protože nejtěžší bude to potvrzovat," podotkl.

Zpočátku nepředpokládal, že hned nastoupí. "Nebylo moc času na to být překvapený. Po prvním tréninku jsem si úplně nemyslel, že budu hrát, protože se mnou nikdo nemluvil. Navíc manažer Moyes byl v izolaci (kvůli koronaviru). Ale měl jsem nějaké signály, že přestože se mnou zatím nikdo nemluví, mohl bych nastoupit," uvedl.

"A to se potvrdilo na předzápasovém tréninku, kde jsem šel nacvičovat standardky s klukama. Trenér si mě večer zavolal na video, abych věděl, kde mám stát, a dal mi nějaké taktické pokyny. Třeba že budeme hrát v pětičlenné obraně. Myslím, že to bylo v pohodě. Nehraju fotbal první den, abych si s tím neporadil," dodal osmadvacetiletý pravý bek.

Hned po prvním utkání si troufl na rozhovor pro klubovou televizi. "Anglicky něco umím. Někdy mám problémy, když na mě mluví hodně rychle nebo když angličtí kluci mluví mezi sebou. Musím si zvyknout na ten akcent. Ale na nějakém levelu angličtinu umím. Myslím, že se zlepšuji, i tady na reprezentaci chci každý den aspoň dvě hodiny strávit nějakými cvičeními. Že to v Anglii berou, je jasné, protože prokážete v té zemi nějaký respekt. Chcete se naučit jejich řeč, oni pak snahu vezmou. I kdybych třeba něco neřekl dobře, nebude se mi nikdo smát," řekl Coufal.

Z prostředí v klubu je nadšený. "Příjemně mě překvapilo tréninkové centrum. Je fantastické, moderní, čtyři hřiště, jídelna. Úplně bomba. Příjemně mě také překvapilo, že kluci jsou hodně pozitivní. Snažili se na mě být hned od prvního dne milí, i když mě mohli brát jako někoho, kdo jim přišel vzít práci nebo místo v sestavě," uvedl Coufal.

Zaskočila ho délka zdravotní prohlídky. "Byla opravdu dlouhá a vyčerpávající. Byl jsem tam snad od 9 od rána do tří nebo čtyř odpoledne. Proklepávali mě od hlavy až k patě, snad tři hodiny jsem byl na magnetické rezonanci. Doktor se mě ptal na zranění, která jsem měl čtyři pět let zpátky v Liberci a už jsem si ho ani nepamatoval," líčil Coufal.

V začátcích mu hodně pomáhá český záložník a další bývalý slávista Tomáš Souček. "Je vidět, že ve West Hamu má velké jméno a dost dobrou pozici. Všichni ho tam berou. Hodně mi ten vstup ulehčil, snaží se mi pomoci, jak může. Za to jsem mu vděčný," řekl Coufal.

V posledních dnech prožil hektické období. Do Anglie odletěl hned po vyřazení Slavie v kvalifikaci Ligy mistrů v Dánsku, následně se přesunul na sraz reprezentace do Prahy a další cesty absolvuje s národním týmem. Mužstvo se v sobotu přesune z Kypru do Izraele a poté ještě do Skotska.

"Připadám si jak Kryštof Kolumbus," žertoval Coufal. "West Ham pro mě poslal soukromé letadlo do Dánska, letěl jsem sám bez lidí, jen steward a kapitán. To bylo v pohodě. Zpátky s Tomášem Součkem z Anglie víceméně to samé. A teď FAČR dělá vše možné i nemožné, abychom se nedostali do kontaktu s ostatními lidmi. Na letištích máme VIP salonky, kde nás rychle odbaví. Nejhorší bude přelet z Izraele do Skotska, to bude dlouhé. Ale všichni už jsme něco zažili, tak si s tím poradíme," uvedl Coufal.

Na zápas ve Skotsku se hodně těší i proto, že v září kvůli koronaviru v českém týmu musel proti Ostrovanům nastoupit narychlo složený nový výběr, který v Olomouc prohrál 1:2. "Ve Skotsku bude aspoň normální počasí než tady na Kypru a v Izraeli to vedro. Navíc tam bude dost hráčů z anglické ligy. Doufám, že teď poznají pravou sílu naší reprezentace, že vyhrajeme a oplatíme jim to," doplnil Coufal.