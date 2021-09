Coufal: Asi těžší zápas, než jsme čekali, měli jsme dát více gólů

Ostrava - Podle obránce Vladimíra Coufala byl pro české fotbalisty zápas kvalifikace mistrovství světa s Běloruskem těžší, než sami čekali. Výhry 1:0 si cenil, ale byl si vědom, že jeho tým měl vstřelit více branek. Coufal věří, že v nedělním duelu v Belgii národní mužstvo překvapí a zabojuje o první místo ve skupině.

"Asi těžší zápas, než jsme možná čekali. Jsme rádi, že jsme vyhráli, ale víme, že jsme měli dát více gólů. Měli jsme hodně nedotažených šancí, zbytečných přestřelů. Řešili jsme to zbytečně silou, místo abychom do toho dali víc rozumu. Chyběla větší hladovost, zarputilost, možná trochu štěstí," řekl v on-line rozhovoru s novináři Coufal.

Český tým postrádal bezmála 20 hráčů a pětici ze základní sestavy. "Samozřejmě výhra je cenná, ať to skončí 8:0 nebo 1:0. Pořád je to za tři body. Nevím, kolik nám chybělo přesně lidí v základu, ale jen obranu jsme měli z poloviny novou a udrželi jsme čisté konto," uvedl Coufal.

"Byli jsme precizní vzadu, do ničeho jsme je nepustili. Myslím, že neměli vyloženou šanci. Po vápno dominantní výkon, z defenzivního pohledu slušné utkání. V závěru jsme ukázali sílu, že jsme si to pohlídali. Jen mě mrzí, že jsme nedali tady pro fanoušky více gólů," dodal obránce anglického West Hamu.

V mládeži působil v Ostravě, takže si zápas ve Vítkovicích hodně užil. "Musíme fanouškům poděkovat, po zápase vyvolávali moje jméno. Obešel jsem to. Měl jsem tady bývalou třídní učitelku paní Petrovou ze sportovního gymnázia, jsem rád, že se přišla podívat. Hodil jsem pak dres jednomu pánovi na vozíku. Nevěděl jsem, o koho jde, ale viděl jsem, že tleská a něco ukazuje. Měl na sobě starý dres nároďáku, tak jsem mu dal nový," líčil Coufal.

"Rodina bohužel nemohla přijít. Zrovna to vyšlo tak, že když po dlouhé době hrajeme v Ostravě, tak asi jsou v Chorvatsku. Ale nějakých 13 nebo 15 lístků jsem nechával. Akorát mě mrzí, že jsme pro lidi dali jen jednu branku," uvedl bývalý bek pražské Slavie.

Věří, že se mužstvo v nedělním utkání na hřišti lídra skupiny Belgie zlepší. Český celek ztrácí na soupeře tři body. "Čeká nás extra kvalita. Myslím, že v Belgii to z nás trochu spadne, nebudeme mít co ztratit. Remíza nic neřeší, my se pokusíme vyhrát. Viděl jsem ostatní výsledky. Italové remizovali, Španělé dokonce prohráli ve Švédsku, Němci se trápili s Lichtenštejnskem. Výsledky jsou divné, každý může porazit každého. Viděli jsme to před Eurem, Severní Makedonie vyhrála v Německu. Určitě nepojedeme do Belgie s poraženeckou náladou," uvedl Coufal.