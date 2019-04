Praha - Až fotbalisté Sparty nastoupí v neděli v Edenu proti Slavii, půjde o první ze tří pražských derby v krátké době. Někoho by mohlo napadnout, že výjimečný zápas kvůli tomu trochu zevšední, ne však obránce letenského týmu Costu Nhamoinesu. Pro něj je opakování šlágru s rivalem v rychlém sledu skvělá věc. Záložník Michal Sáček ze Sparty je přesvědčený, že letenský celek by v derby mohl těžit z toho, že Slavii dojdou po náročném duelu s Chelsea síly.

Spartu a Slavii kromě nedělního duelu v Edenu čeká ještě pohárové semifinále a také derby v nadstavbové skupině o titul. "Je to výborné. Je to skvělé pro fotbal, pro fanoušky. Derby je derby, teď bude třikrát, takže možná bude třikrát vyprodaný stadion," prohlásil na dnešním setkání s novináři Costa.

Slavii dnes čeká úvodní čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea, podle Costy se to ale na nedělním derby nijak neprojeví. "Je to jedno. My jsme také zažili, jaké to je hrát v pohárech a pak v lize. Ale už to tak měli delší dobu, takže jsou na to hráči zvyklí," uvedl Costa.

Sparta poslední tři derby v Edenu nevyhrála a dvakrát vyšla střelecky naprázdno. Teď navíc do Vršovic přijede jako třetí tým tabulky se ztrátou 15 bodů na první Slavii.

Když se naposledy hrálo v Edenu, Sparta prohrála 0:2 a Costa si na zápas dobře pamatuje. Nejprve vykopl míč z brankové čáry a poté byl vyloučen. "Dostal jsem červenou po dvou žlutých kartách, ale druhá podle mě neměla být. Já skákal po míči, ale rozhodčí říkal, že to nebyl fér zákrok. Já mu řekl ok, protože rozhodčí je na hřišti boss," uvedl Costa.

Těžký a vypjatý zápas očekává Costa i nyní. "Bude to víc válka než zápas, takže je možné, že přijde i nějaká provokace. Ale jako profesionál musíte být připraven na to reagovat pozitivně," řekl Costa. "Slavia momentálně hraje dobrý fotbal, má top hráče i široký kádr. V tom je její síla," uvedl Costa.

Slavii by mohly po Chelsea dojít síly, myslí si před derby Sáček

Fotbalisty Slavie dnes čeká úvodní čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea a záložník Michal Sáček ze Sparty je přesvědčený, že letenský celek by z toho mohl těžit v nedělním ligovém derby. Podle něj by domácím mohly dojít v závěru zápasu v Edenu síly.

"Může to hrát roli, budou hrát po třech dnech a sám vím, že to není nic jednoduchého," řekl Sáček na dnešním setkání s novináři. "Bude se ale těžko odhadovat sestava soupeře, protože můžou udělat změny. Těžko odhadovat, jak bude utkání probíhat, ale je možné, že na konci jim dojdou síly a bude díky tomu možné rozhodnout v závěru," dodal.

Sparta jde do derby v pozici třetího týmu v tabulce, který na vedoucí Slavii ztrátu 15 bodů. "Slavia je favorit, ale my tam nejedeme s přehnaným respektem. Síla soupeře i aktuální forma je velká, ale máme za sebou také dobré zápasy. Na jaře jsme kromě jednoho všechny zvládli, takže tam pojedeme odhodlaní zvítězit," uvedl Sáček.

Letenští navíc v posledních třech zápasech nastoupili bez klíčového záložníka Bořka Dočkala, přesto dvakrát vyhráli. Podle Sáčka by tak absence reprezentačního kapitána Spartě ani v derby neuškodila. "Ukázali jsme si, že to jde i bez Bořka. Ale všichni samozřejmě budeme rádi, až se dá úplně do kupy a bude s námi na hřišti," řekl Sáček.

Dočkala v sestavě zastoupil především Guélor Kanga, kterého nedávno trenér Zdeněk Ščasný vyřadil na dva zápasy ze základní sestavy. Gabonský záložník si vzal varování k srdci. "Změnil se, asi věděl, že to takhle bude i pro něj lepší. Teď nám pomáhá na hřišti i v kabině," prohlásil Sáček.

Sparťanský záložník také věří, že při derby nedojde k žádným excesům s fanoušky. Pomoci by podle něj mohlo i to, že když příznivci po domácím duelu se Zlínem začali urážet Slavii, hráči Sparty se k nim otočili zády. "Bylo to spontánní, pár kluků se otočilo a ostatní se k nim přidali. Tak by to mělo být. Chtěli jsme dát najevo, že se nám to také nelíbí," řekl Sáček.