Cortina chce hostit MS sjezdařů o rok později, až po OH v Pekingu

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Italští pořadatelé chtějí odložit mistrovství světa ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo o rok až na březen 2022, tedy hned po olympijských hrát v Pekingu. Podle médií dnes požádají o schválení federaci FIS. Důvodem odkladu je nepředvídatelný vývoj šíření koronaviru.

Alpští lyžaři včetně olympijské vítězky v superobřím slalomu Ester Ledecké zatím počítají s tím, že se utkají o světové medaile od 7. do 21. února příštího roku. Předseda Italského olympijského výboru Giovanni Malago ale televizní stanici Rai2 v neděli večer řekl, že organizátoři mají v plánu šampionát přesunout až po pekingských hrách.

"Předseda federace zimních sportů Flavio Roda zítra předloží federaci FIS žádost o odložení šampionátu na březen 2022," řekl Malago. "Je to velmi bolestné rozhodnutí, ale dává smysl. Pokud by v říjnu nebo listopadu tohoto roku stále byly problémy s koronavirem, pak by o pár měsíců později nebylo možné garantovat bezpečnost všech účastníků mistrovství světa," prohlásil.

Itálie má více než 32 tisíc obětí spojených s nemocí covid-19 a patří mezi nejvíce zasažené země světa. Původně si pořadatelé lyžařského šampionátu mysleli, že svátek v Dolomitech bude příští rok symbolem obrody celé Itálie.

Olympijské hry v Pekingu mají v roce 2022 termín od 4. do 20. února. Kolik dnů mezi dvěma vrcholy by alpští lyžaři měli, není zatím jasné, protože zvažovaný nový termín zatím zmíněn nebyl.