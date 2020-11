Řím - Takzvaná spánková inertnost je jev, který nastává, jestliže se náhle probudíme ve fázi REM, v níž přicházejí sny. Během této fáze máme vyšší hladinu melatoninu, hormonu regulujícího cyklus spánku a bdění. Když se vzbudíme a vstaneme z postele v této fázi, máme pocit, že tělo ještě spí. Můžeme být dezorientováni a můžeme mít potíže s některými pohyby a činností, které obvykle bez problémů vykonáváme. Tento stav může trvat půl hodiny nebo hodinu, ale u osob, které se dostatečně nevyspaly, tedy u těch, kdo v noci spí méně než by potřebovali, také dvě hodiny i více. Píše o tom italský deník Corriere della Sera.

Účinky spánkové inertnosti mohou být závažné či přímo zničující, především jsme-li na pracovišti nebo neseme zodpovědnost za jiné lidi. To nejmenší, co se může stát, je to, že si doma vylijeme kávu nebo narazíme do nábytku. Spánková inertnost se projevuje také po příliš dlouhému zdřímnutí po obědě, které trvá déle než 20 minut, jež jsou pro spánek za dne ideální.

Co tedy dělat, abychom se vymanili z této malátnosti? První věc, která nás napadne, je umýt si obličej studenou vodou. Japonská studie ukázala, že to může zlepšit mnemotechnické testy u osob, které postihla spánková inertnost po odpoledním zdřímnutí. Ráno bychom se tedy mohli pokusit "probudit" vlažnou sprchou. Nebylo sice vědecky potvrzeno, že ochlazení těla přiměje mozek k normální činnosti, ale nepochybně to může trochu povzbudit.

Jak všichni vědí, dva šálky kávy jsou mocnou zbraní proti ospalosti. Kofein přiměje neurony k činnosti a přispívá ke zvýšení hladiny adrenalinu, hormonu, který stimuluje činnost srdce. Experti radí, abychom nepřekračovali míru, protože tři a více šálků kávy nepřináší další výhody a může člověka znervóznit.

K rychlému probuzení může pomoci i otevření oken, zejména je-li venku slunce, které nás přiměje k bdělosti. Světlo zvyšuje hladinu hormonu kortizolu, který je jakýmsi vnitřním alarmem. V reakci na stres produkuje kortizol vyšší hladinu cukru v krvi a podpoří konzumaci cukru mozkem. Jedna studie prokázala, že je velmi účinné všechny kroky spojit: vystavit se jasnému světlu, dát si kávu a umýt si tvář studenou vodou, a to v rychlém sledu.

Dalším způsobem, jak se probrat, je udělat si po probuzení rychlou procházku, v domě a ještě lépe venku. Fyzický pohyb přispívá ke zvýšení pozornosti díky zvýšení tělesné teploty a prokrvení mozku.

Když se potřebujeme rychle probrat, je lépe nejíst ke snídani příliš mnoho cukrů: glycidy dodávají krátce trvající energii, po níž následuje její prudký pokles. Experti radí snídat proteiny, například vejce, které nám zajistí dlouhodobé fungování mozku.