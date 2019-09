Corriere della Sera: Kdo ponocuje, tomu hrozí časnější smrt

Řím - Být dlouho do noci vzhůru není dobrá investice pro zdraví. Kromě toho, že ponocujícím hrozí vyšší riziko kardiovaskulárních chorob nebo cukrovky, mají podle posledního průzkumu takzvané sovy proti ranním ptáčatům riziko úmrtí vyšší o deset procent. Potvrdila to studie vědců ze dvou britských univerzit, kterou zveřejnil časopis Chronobiology International.

Experti dospěli k závěru, že ti, kteří jsou dlouho do noci vzhůru a mají potíže s ranním vstáváním, mají větší riziko předčasné smrti než ti, kteří dodržují správný rytmus bdění a spánku podle toho, zda je noc nebo den, napsal italský deník Corriere della Sera.

Vědci pracovali se vzorkem 433.000 lidí ve věku od 38 do 73 let. Dotazovali se jich, zda jsou ranní ptáčata, spíše ranní ptáčata, nebo zda jsou spíše noční typy, anebo zda ponocují pravidelně. Dobrovolníky sledovali šest a půl roku a dospěli k závěru, že riziko předčasné smrti je u sov o deset procent vyšší než u skřivanů.

Není to poprvé, co vědecké studie dospěly k tomuto závěru. Už i jiné studie z minulosti spojovaly zvyk dlouho ponocovat s horším zdravotním stavem. Zejména ve výzkumu z loňského roku publikovaném na stránkách Advances in Nutrition vědci dospěli k tomu, že sovám hrozí větší nebezpečí, že se u nich rozvinou srdeční nemoci nebo cukrovka druhého typu. Kromě toho se u nich více projevují psychické a neurologické poruchy, problémy se zažíváním či dýcháním.

A proč je tomu tak? Kdo je sova, má většinou větší sklon jíst nezdravá jídla, pít více alkoholické nápoje nebo nápoje bohaté na cukry, mívá ve zvyku jíst pozdě, někdy krátce před ulehnutím. Ranní ptáčata naopak většinou konzumují jídlo pravidelně.

Chronotyp, tedy vnitřní biologické hodiny, které rozhodují o tom, zda budeme sovy nebo skřivani, určuje částečně genetika, ale velmi záleží i na životním prostředí. Proto je zde prostor k tomu, aby se člověk naučil řídit se přirozenějšími biologickými hodinami. Je užitečné vystavovat se přirozenému dennímu světlu a naopak co nejméně světlu umělému, snažit se chodit spát pravidelně a vyhýbat se jídlu před spaním.