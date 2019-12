Corbyn představil tajnou zprávu o brexitu, Johnson ji popřel

Londýn - Méně než týden před parlamentními volbami v Británii dnes lídr opozičních labouristů Jeremy Corbyn oznámil, že získal tajnou vládní zprávu o brexitu. Uvádí se v ní, že na základě současné dohody s Evropskou unií by mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království musely být hraniční a celní kontroly, informovala agentura Reuters. Premiér Boris Johnson řekl, že dokument, na který se Corbyn odvolává, neviděl a informace označil za "naprostý nesmysl". Johnson a Corbyn se dnes večer střetnou v televizní debatě.

"Toto je chladný, nezvratný důkaz, který kategoricky ukazuje, jaké důsledky bude mít Johnsonova zničující brexitová dohoda na značnou část naší země," uvedl Corbyn na tiskové konferenci v Londýně.

Konzervativní premiér Johnson v kampani před předčasnými parlamentními volbami, které se uskuteční příští čtvrtek, opakovaně slibuje, že v případě vítězství "dokončí brexit" a Británie tedy odejde z EU nejpozději na konci ledna příštího roku.

Podle Corbyna uniklý dokument odhaluje, že po brexitu na základě aktuální dohody vyjednané Johnsonem letos v říjnu budou mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království hraniční a celní kontroly. Podle lídra labouristů to odporuje tomu, co Johnson dlouhodobě tvrdí - že v Irském moři po brexitu žádná hranice nebude.

Ve zprávě, kterou dal Corbyn k dispozici novinářům, se podle Reuters píše, že brexit na základě Johnsonovy dohody silně naruší severoirské hospodářství. Malé a střední severoirské podniky, které vyvážejí do zbytku Spojeného království podle zprávy jen stěží zvládnou dodatečnou zátěž spojenou s celními kontrolami.

Podle Johnsonovy brexitové dohody by Severní Irsko společně se zbytkem Velké Británie opustilo jednotný trh EU, zároveň by v Severním Irsku ale platily unijní regulace týkající se zboží. Na jejich dodržování by dohlížely britské úřady, přičemž kontroly by se měly odehrávat v severoirských přístavech a letištích. Severní Irsko by bylo z právního hlediska součástí britského celního území. V praxi by ale vznikla celní hranice mezi Severním Irskem a zbytkem Británie.

Na počátku listopadu Johnson v Severním Irsku řekl, že na základě jeho dohody zboží mířící ze Severního Irska do zbytku Británie nebude podléhat celním kontrolám. Už tehdy odborníci oslovení listem The Guardian upozornili, že takové tvrzení je v rozporu s dojednanou dohodou.

Británie by podle aktuálního plánu měla EU opustit 31. ledna příštího roku. Labouristé před čtvrtečními volbami slibují, že v případě vítězství vyjednají novou, lepší dohodu a následně ji předloží voličům ke schválení v referendu. V něm by měli mít Britové možnost hlasovat i pro setrvání v EU. Na konci listopadu Corbyn řekl, že by před lidovým hlasováním zastával neutrální stanovisko a neprosazoval žádnou ze dvou možností.

Britové schválili odchod z EU v referendu v roce 2016. Z patové situace, do které spory o brexit zavedly britskou politiku, by ji měly vyvést právě volby vypsané na příští čtvrtek.