Liverpool (Británie) - Šéf britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn podpoří možnost vypsání druhého referenda o setrvání Spojeného království v Evropské unii, pokud se pro něj strana rozhodne. Řekl to v rozhovoru pro dnešní vydání listu Sunday Mirror s tím, že k referendu nevyzývá a že sám dává přednost uspořádání nových parlamentních voleb jako řešení politické krize v zemi v souvislosti s debatou o podobě brexitu.

V Liverpoolu dnes začala čtyřdenní výroční konference strany. Místopředseda labouristů Tom Watson v projevu vyzval, aby strana zvážila podporu možnému druhému všelidovému hlasování, sám by v takovém případě podpořil setrvání Británie v EU. Pokud se pro nové referendum strana rozhodne, bude podle Watsona vystupovat proti její vůli těžké. Chce také, aby parlament měl k brexitu rozhodné slovo.

"Podpořím to, co z konference vzejde. Ale ke druhému referendu nevyzývám. Doufám, že se shodneme, že nejlepším řešením jsou parlamentní volby," řekl Corbyn v rozhovoru se Sunday Mirror.

V dnešním rozhovoru s BBC pak Corbyn prohlásil, že Británie může být velmi blízko předčasných voleb. Pokud by o brexitu jednali s Bruselem labouristé a ne konzervativci premiérky Theresy Mayové, bylo by podle Corbyna cílem uzavřít dohodu o celní unii, což by zabránilo riziku zavedení hranice s kontrolami mezi Irskou republikou a Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Právě otázka hranice na ostrově Irsko je jedním z palčivých bodů debat mezi EU a Británií.

Ačkoli Corbyn usiluje o předčasné volby, případné volání straníků po novém referendu vyslyší. Dodal, že stranická konference bude o možnosti referenda debatovat a hlasovat. List The Guardian uvedl, že hlasovat se bude v úterý.

Na dotaz, jak by Corbyn v novém referendu hlasoval, odpověděl, že neví. V referendu v červnu 2016 hlasoval pro setrvání v unii, kterou by si ale přál zreformovat.

Z průzkumu YouGov pro The Observer vyplývá, že 86 procent členů Labouristické strany se domnívá, že konečné slovo o výsledku jednání mezi Londýnem a Bruselem by měli mít voliči. Proti uspořádání druhého referenda se staví jen osm procent straníků a drtivá většina labouristů by při novém referendu hlasovala pro setrvání v EU.