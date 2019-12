Corbyn nepožaduje zrušit podmínečné propuštění teroristů

Londýn - Vůdce britské labouristické opozice Jeremy Corbyn si nemyslí, že odsouzenci za terorismus by si měli vždy odpykat plný trest, jak požaduje konzervativní premiér Boris Johnson. V rozhovoru s televizí Sky News Corbyn v reakci na páteční teroristický útok v Londýně prohlásil, že je třeba brát v potaz veškeré okolnosti. Johnson naopak v BBC slíbil, že pokud vyhraje volby, prosadí tvrdší tresty pro teroristy a pachatele násilných činů, včetně těch sexuálních.

"Ne nezbytně," řekl Corbyn na otázku, zda by usvědčení teroristé neměli mít nárok na podmínečné propuštění. "Podle mě to závisí na okolnostech, závisí to na rozsudku a především na tom, co ve vězení dělají," vysvětlil. Corbyn dodal, že je nutné provést audit toho, jak vězeňské služby fungují a co se s odsouzenci za terorismus děje po propuštění z káznic.

Johnson zase trvá na tom, aby teroristé zůstali ve vězení po celou dobu trestu. Komentoval tak skutečnost, že útočník, který v Londýně v pátek zabil dva lidi, byl v roce 2012 odsouzen za terorismus a o šest let později podmínečně propuštěn.

"Rozhodně odsuzuji skutečnost, že tento člověk chodil po ulicích. Považuji to za odporné a my proti tomu vystoupíme," řekl dnes Johnson v BBC. Dodal, že chce po volbách, pokud je vyhraje, zpřísnit tresty násilníkům a teroristům.

Stejně hovořil na Sky News i ministr zahraničí Dominic Raab, který řekl, že vláda chce, aby někteří teroristé zůstali ve vězení na doživotí. Raab uvedl, že premiéra v názoru na konec podmínek pro teroristy podporuje a že odsouzenci za vážný teroristický čin by měli být ve vězení nejméně 14 let.

"My si myslíme, že někteří by měli zůstat za mřížemi po zbytek života, a stejně tak si myslíme, že teroristé by si vždy měli odsedět plný trest vězení," řekl Raab.

O novém složení parlamentu budou Britové rozhodovat 12. prosince. Předčasné volby byly vypsány po novém odkladu termínu vystoupení Británie z Evropské unie.