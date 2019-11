Corbyn na mítinku u skladu Amazonu kritizoval nadnárodní firmy

Londýn - Britská opoziční Labouristická strana dnes uspořádala manifestaci před jedním ze skladů společnosti Amazon v severoanglickém Sheffieldu. Lídr strany Jeremy Corbyn v projevu kritizoval nadnárodní společnosti, ve kterých podle něj panuje kultura daňových úniků a odírání zaměstnanců na platech. Informovaly o tom dnes agentury Reuters a AFP.

Labouristé před prosincovými parlamentními volbami slíbili, že velké nadnárodní společnosti dodatečně zdaní, aby získali prostředky na rozsáhlé investice do infrastruktury. Zvýšit chce strana v případě svého vítězství také minimální mzdu, a to ze současných 8,21 na deset liber na hodinu.

"Řeknu to úplně jednoduše takhle: Pokud obchodujete v Británii a vyděláváte v Británii, plaťte daně v Británii, a to přesně my navrhujeme," řekl dnes Corbyn před skladem Amazonu. Kritizoval firmy, které svá sídla přenášejí do daňových rájů.

"Daňové zákony napsala vláda a jsou navrženy tak, aby povzbudily investice, a my investujeme hodně do vytváření pracovních míst a infrastruktury po celém Spojeném království," uvedl v reakci na Corbynovu kritiku Amazon. Společnost letos oznámila, že hodlá v Británii vytvořit 2000 nových pracovních míst, a jejich celkový počet tak přiblížit ke 30.000.

Labouristé podle dnes zveřejněného průzkumu agentury YouGov zaostávají za konzervativci premiéra Borise Johnsona o 12 procentních bodů. Zatímco vládní strana by podle něj dostala nyní 42 procent hlasů, nejsilnější opoziční strana 30 procent. Liberální demokraté by podle ankety dostali 16 procent hlasů.