Liverpool (Británie) - Britská Labouristická strana bude v parlamentu hlasovat proti jakékoli dohodě o brexitu, jež bude založena na takzvaném plánu z Chequers, který prosazuje premiérka Theresa Mayová. Na konferenci nejsilnější opoziční strany to dnes řekl její předseda Jeremy Corbyn. Zároveň uvedl, že labouristé jsou i proti scénáři, aby Británie opustila EU bez dohody.

"Labouristé budou hlasovat proti plánu z Chequers nebo čemukoli, co z něj zbylo, a staví se i proti odchodu z EU bez dohody," uvedl Corbyn s odkazem na brexitový plán britské vlády dojednaný na venkovském sídle premiérů v Chequers. Situaci, kdy by Spojené království neuzavřelo s EU dohodu o podmínkách rozluky a o budoucích vztazích po brexitu, označil Corbyn na konferenci v Liverpoolu za "národní katastrofu".

Předseda labouristů zároveň připustil, že jeho strana je za určitých podmínek dohodu, kterou Mayová v Bruselu vyjedná, ochotna podpořit.

"Pokud dojednáte dohodu, jejíž součástí bude celní unie a žádná tvrdá hranice v Irsku, pokud ochráníte pracovní místa, práva lidí v práci a standardy v oblasti životního prostředí, pak takovou rozumnou dohodu podpoříme," řekl Corbyn a dodal, že pokud nic takového premiérka vyjednat nedokáže, pak by měla udělat místo straně, "která to dokáže a která to udělá".

V případě odmítnutí dohody vyjednané konzervativní vládou Theresy Mayové s evropskou sedmadvacítkou v Bruselu, by se podle labouristů měly konat předčasné volby. Corbyn dnes zopakoval, že kromě nich jsou ale "na stole" i jiné možnosti. Jaké to jsou, ovšem nesdělil a odkázal pouze na úterní proslov mluvčího své strany pro brexit Keira Starmera.

Starmer na konferenci řekl, že otevřená je i možnost, že bude Labouristická strana prosazovat druhé referendum o brexitu a vyloučeno podle něj není ani setrvání Británie v EU. Corbyn dnes ovšem zdůraznil, že "labouristé respektují rozhodnutí britského lidu" vyjádřené v referendu z roku 2016.

Corbyn se v dnešním proslovu věnoval brexitu až v samotném závěru. Podstatnou část proslovu věnoval domácím tématům včetně zdravotnictví, sociálního systému a zaměstnanosti. Zmínil se také o prioritách labouristů v oblasti zahraniční politiky. Kritizoval mimo jiné amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale i britskou vládu, která podle něj zavírá oči před utrpením lidí ve válce v Jemenu. Za pokrytce označil vládnoucí konzervativce i kvůli podpoře podle něj islamofobní vlády Viktora Orbána v Maďarsku. Palestinský stát chtějí podle Corbyna labouristé uznat, "jakmile se dostaneme k moci".

Corbyn se vyjádřil také k obviněním, že uvnitř jeho strany bují antisemitismus. Židům v Británii, ale i příslušníkům dalších menšin, slíbil ochranu. V této souvislosti připomněl, že před dvěma lety navštívil bývalý nacistický koncentrační tábor v severočeském Terezíně.