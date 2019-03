Londýn - Lídr britské opozice Jeremy Corbyn dnes po jednání s čelnými představiteli Evropské unie prohlásil, že je odhodlán zabránit brexitu bez dohody. Podmínky brexitu vyjednané vládou premiérky Mayové ale podle šéfa labouristů nepředstavují správnou cestu vpřed. Hlavní opoziční strana nyní zvažuje, jaké návrhy ohledně dalšího postupu předloží příští týden.

Corbyn se dopoledne v Bruselu sešel s hlavním brexitovým vyjednavačem EU Michelem Barnierem i s generálním sekretářem Evropské komise Martinem Selmayrem. "Měli jsme velmi konstruktivní diskuse s Michelem Barnierem a Martinem Selmayrem. Naším odhodláním je zabránit odchodu z EU bez dohody příští pátek. Proto hledáme alternativy a usilujeme o budování většiny v parlamentu, která může odsouhlasit konstruktivní budoucí ekonomický vztah s EU. Probírali jsme, jak by k tomu mohlo dojít," řekl.

Labouristé podle Corbyna nepovažují stávající "rozvodovou" dohodu za správnou cestu vpřed. EU ji přitom od listopadového dokončení označuje za jediný způsob, jak zajistit spořádaný odchod Britů. Premiérka Mayová zase Corbynovi často připomíná, že pokud chce odvrátit brexit bez dohody, pak musí podpořit dohodu, přičemž alternativou je pouze odvolání brexitu.

Posledně jmenovaný scénář dnes labouristický lídr označil za "hypotézu", avšak nevyloučil jej. Jeho vyjádření vyvolalo mimo jiné ironickou poznámku reportéra deníku Financial Times Jima Prickarda: "Věci, které Jeremy Corbyn týden před brexitem nevylučuje: odvolání článku 50 (o vystoupení z EU; pozn. ČTK), parlamentní volby, druhé referendum, setrvání v celní unii, jednotný trh 2.0 (odkaz na plán pro budoucí vztahy podporovaný některými britskými poslanci; pozn. ČTK)."

Labouristé nejspíše už v pondělí dostanou další možnost předložit v parlamentu své návrhy ohledně dalšího postupu v brexitovém procesu. Corbyn uvedl, že jeho strana strategii stále promýšlí.

Lídr labouristů se měl ve středu večer účastnit jednání Mayové s lídry všech opozičních stran, na poslední chvíli ale účast zrušil. Dnes sdělil, že později absolvoval "oddělenou a velmi rozsáhlou diskusi s předsedkyní vlády". O rozhovor mezi čtyřma očima usiluje i pro příští týden.

Dohoda má příští týden dobrou šanci, míní člen britské vlády

Dvakrát odmítnutá "rozvodová" dohoda Británie s Evropskou unií má příští týden dobrou šanci na schválení. V rozhovoru s televizí Sky News to dnes řekl náměstek ministra pro brexit Kwasi Kwarteng. Pakliže by dokument poslanci opět odmítli, je ve hře i možnost zrušení brexitu, řekl šéf britské diplomacie Jeremy Hunt. Podle nejmenovaného vládního zdroje reportérky televize Sky News Beth Rigbyové by se ale premiérka Theresa Mayová v takové situaci přiklonila k brexitu bez dohody.

"Šance na prosazení dohody příští týden jsou dobré," uvedl Kwarteng ve chvíli, kdy do stále platného termínu britského odchodu z EU zbývalo jen lehce přes 200 hodin. "Lidé už teď otáčejí, protože jejich úvahy se soustřeďují na dohodu a na schopnost opustit EU včas a spořádaným způsobem," dodal.

Zcela opačný názor ale dnes vyjádřil zdroj reportérky Rigbyové. Tato nejmenovaná osoba je prý ohledně prosazení dohody skeptická, navíc se domnívá, že Mayová by se následně podvolila přání své strany a nastolila kurz směrem k neřízenému brexitu. Další komentátoři pak varují, že na konci příštího týdne už by k tomuto scénáři mohlo dojít i "omylem".

Britská vláda zatím nestanovila termín nového hlasování o brexitové dohodě a Andrea Leadsomová, která za kabinet určuje agendu dolní komory parlamentu, uvedla, že o dalším postupu rozhodne příští týden. Na předloženém programu je zatím pouze pondělní debata o dalším postupu, kde by poslanci měli opět dostat možnost předkládat vlastní návrhy. Pokud by později přece jen brexitovou dohodu schválili, vláda předloží "statutární nástroj" pro změnu data brexitu v britském zákoně o odchodu z unie.

O "rozvodové" dohodě dojednané s unií vládou premiérky Theresy Mayové poslanci poprvé hlasovali v polovině ledna, kdy ji odmítli rekordním rozdílem 230 hlasů. Minulý týden byla vládní porážka o 81 hlasů mírnější. Potřetí se mělo hlasovat už tento týden, avšak předseda sněmovny John Bercow tento vývoj vyloučil, pokud vládní návrh nedozná významných změn.

Podle komentátorů by třetí hlasování už mohlo přinést skutečnou volbu mezi spořádaným brexitem s dohodou a nekontrolovaným odchodem. Není totiž jisté, že EU by vyhověla britské žádosti o prodloužení brexitové lhůty, pokud dohoda stále nebude ratifikována. Je však otázkou, zda britští poslanci na takovéto chápání nového hlasování přistoupí.

Jeden z lídrů severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která v Dolní sněmovně podporuje menšinovou konzervativní vládu, dnes irské rozhlasové a televizní stanici RTE řekl, že jeho strana stále není blíže podpoře dohody. "Budeme však pokračovat v rozhovorech s premiérkou, protože věříme, že je naší povinností odčinit část škod zahrnutých v dohodě o vystoupení," dodal Sammy Wilson.

Ministerský náměstek Kwarteng se dnes vyhnul jasné odpovědi na dotaz, co by následovalo po dalším odmítnutí brexitové dohody. Ministr zahraničí Hunt ale v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC zmínil tři možnosti: mimořádný summit EU o odkladu brexitu, brexit bez dohody i zrušení odchodu z EU, ačkoli to považuje za velmi nepravděpodobné.

Odvolání brexitu v tuto chvíli v rámci britského parlamentu nepředstavuje variantu s příliš velkou podporou. Poslanci se však zřejmě budou muset zabývat peticí, která byla s tímto úmyslem ve středu večer iniciována přes oficiální vládní portál. Kolem 13:00 SEČ už ji podpořilo přes 800.000 lidí, přičemž masivní zájem způsoboval na vládním webu technické problémy. Při brexitovém referendu v roce 2016 hlasovalo za odchod Británie z EU 17,4 milionu Britů, setrvání v bloku podpořilo něco přes 16 milionů voličů.

Deník The Guardian vysvětluje, že "e-petice", které překonají hranici 100.000 podpisů, se v Británii následně stávají předmětem poslanecké debaty, avšak nikoli v hlavním zasedacím sále Dolní sněmovny. Popularitě té o odvolání brexitu zřejmě pomohla i podpora řady celebrit včetně herce Hugha Granta a vědce Briana Coxe.