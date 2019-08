Corbyn chce svrhnout Johnsona a zabránit brexitu bez dohody

Londýn - Šéf britských labouristů vyzval rebelující poslance z řad Konzervativní strany, aby mu pomohli zabránit odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Stát by se to podle něho poté, co by společně vyslovili nedůvěru vládě premiéra Borise Johnsona, a on by se postavil do čela časově omezeného kabinetu. Informuje o tom agentura Reuters.

Premiér Johnson slíbil, že Británii z EU vyvede 31. října - ať už na základě dohody s Bruselem, či bez ní.

Corbyn ve středu poslal šéfům opozičních stran a trojici odpůrců brexitu bez dohody z řad konzervativců dopis, v němž píše, že "přísně časově omezená dočasná vláda" by odložila odchod Británie z Evropské unie a vyhlásila nové volby. "Naší prioritou by měla být spolupráce v parlamentu s cílem zabránit velmi škodlivému brexitu bez dohody," vyzývá je Corbyn.

Dohodu o podmínkách brexitu s EU vyjednala vláda Johnsonovy předchůdkyně Theresy Mayové, v britském parlamentu ale dokument třikrát narazil především kvůli takzvané irské pojistce, která má zabránit vzniku klasického hraničního režimu mezi Irskem a Severním Irskem. Johnson nyní požaduje novou "rozvodovou" dohodu, v níž toto kontroverzní opatření nebude.