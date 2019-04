Londýn - Pakliže se s britskou premiérkou bude schopen dohodnout na plánu pro podobu odchodu Británie z Evropské unie, bude lídr opozičních labouristů požadovat ukotvení tohoto plánu v zákoně. Důvodem je obava, že jakékoli závazky by mohl vzít zpět nástupce Mayové v čele vlády. Corbyn to řekl listu Evening Standard. Před očekávanou schůzkou s předsedkyní vlády se při jejích pravidelných interpelacích v parlamentu tématu brexitu vyhnul.

"Theresa Mayová slíbila své straně, že když bude zajištěna (brexitová) dohoda, opustí premiérský post. Takže ačkoli věřím jejímu slovu, cokoli, na čem budeme schopni se dohodnout, by muselo být přeneseno do zákona, aby to měl tento parlament jisté," řekl Corbyn Evening Standard.

Lídr labouristů se ještě dnes s předsedkyní vlády sejde poté, co mu Mayová v úterý večer nabídla spolupráci při formování brexitu. Probírat s ním ale chce pouze rámec budoucích vztahů s EU, který byl dojednáván souběžně s "rozvodovou" dohodou, avšak na rozdíl od ní nepředstavuje právně závaznou úmluvu. Budoucí britský premiér by se tedy jeho obsahem nemusel řídit.

Na pravidelných poledních interpelacích premiérky se Corbyn tématu brexitu vyhnul a řekl pouze, že nabídku k jednání vítá, stejně jako "ochotu učinit kompromis". Mayová zase uvedla, že v mnoha ohledech má s Corbynem na brexit stejný názor. "Chceme nyní najít cestu vpřed, která dokáže získat většinovou podporu této sněmovny, a uskutečnit brexit," prohlásila. Chce přitom, aby britský odchod z unie nastal do 22. května, přičemž by se Britové neúčastnili následných evropských voleb.

Šéfka vlády si podle očekávání vyslechla jistou dávku kritiky od euroskeptických konzervativců, kteří se obávají "měkčího" brexitu s podporou labouristů. Nezazněly však výzvy k rezignaci nebo jiná ostřejší vyjádření, jaká dnes ráno tlumočila britská média.

Mayová uvedla, že její kabinet rozhodnutí zahájit jednání s opozicí a žádat o další odklad brexitu učinil kolektivně, ačkoli například deník The Daily Telegraph měl dnes na titulní straně zprávu, podle níž v úterý 14 ministrů na schůzi kabinetu prosazovalo brexit bez dohody. V reakci na dotaz směřující k této informaci premiérka poslanci Christopheru Chopeovi řekla, že by neměl věřit všemu, co si přečte v novinách.