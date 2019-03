Londýn - Lídr britských opozičních labouristů Jeremy Corbyn bude usilovat o to, aby parlament vyslovil nedůvěru premiérce Therese Mayové a britští voliči šli k předčasným volbám. Britským médiím to řeklo několik labouristických poslanců, jejichž strana získává v posledních průzkumech náskok před vládnoucími konzervativci. Mayová sice čelí od pátečního třetího odmítnutí brexitové dohody rostoucímu tlaku na odstoupení i z řad své vlastní strany, většina torů se však kvůli hrozící volební prohře cestu k novým volbám otevřít nechystá.

"Mluvil jsem včera (v sobotu) večer s Jeremym a připravuje se na parlamentní volby," řekl podle listu The Sun místopředseda labouristů Tom Watson. Labouristé by do případných voleb šli se slibem těsnějších vazeb na unii, než dojednala Mayová, a jejich program by podle Watsona velmi pravděpodobně počítal s vypsáním druhého referenda o odchodu z EU.

Corbyn vyvolal hlasování o nedůvěře již v prosinci, tehdy se za Mayovou postavili jinak rozhádaní konzervativci i severoirští unionisté, kteří podporují její menšinovou vládu.

Mayová po pátečním neúspěchu své dohody v Dolní sněmovně naznačila, že jednou z možností, jak z krize, je právě vypsání předčasných voleb. Podle posledních průzkumů by v nich však labouristé získali až pětiprocentní náskok před stranou premiérky, kterou by v případě pádu Mayové patrně čekal složitý boj o nástupnictví.

Podle dnešního vyjádření ministra spravedlnosti Davida Gaukea by mohla Mayová v příštím týdnu přiložit větší váhu než dosud názorům poslanců, kteří by v pondělí měli hlasovat o další sérii preferovaných variant řešení brexitové krize. Vláda bude muset "velmi pečlivě zvážit vůli parlamentu", řekl Gauke. Zdroje britských médií z okolí premiérky již v pátek hovořily o možnosti, že by Mayová mohla dát poslancům na výběr mezi svou brexitovou dohodou a variantou, která v pondělí získá nejširší podporu.

Británie musí Bruselu do 12. dubna sdělit svůj další postup ve snaze o uspořádaný odchod z EU. Pokud tak neučiní nebo unijní země neschválí další odklad, dojde o půlnoci tohoto dne na neřízený brexit.