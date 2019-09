Conte: Slavii je těžké porazit, musíme předvést naše maximum

Milán - Trenér fotbalistů Interu Milán Antonio Conte považuje Slavii za tým s vítěznou mentalitou, který je velmi těžké porazit. Italský favorit podle něj bude muset podat maximální výkon, aby mohl v úterním úvodním utkání základní skupiny Ligy mistrů pomýšlet na vítězství.

Inter v úvodních třech kolech italské ligy zvítězil a vede Serii A. "Teď začínáme svoji evropskou pouť. Začali jsme dobře v lize a potřebujeme vítězný start i do Ligy mistrů. Slavia si ale v minulé sezoně vedla velmi dobře. Vyhrála českou ligu, byla lepší než Viktoria Plzeň, kterou známe z pohárů. Je těžké je porazit," řekl na tiskové konferenci Conte.

"Jsou podobně jako Udine, s kterým jsme teď hráli, velmi dobře fyzicky vybavení. Mají rychlá křídla, jsou silní v obraně. Dostali v sezoně jen dva góly. Mají vítěznou mentalitu a správný přístup k fotbalu. Přijeli sem vyhrát, máme k nim respekt, ale my potřebujeme hrát svou hru," doplnil padesátiletý kouč, který v minulosti vedl Juventus Turín, Chelsea či italskou reprezentaci.

Sledoval jarní tažení Slavie až do čtvrtfinále Evropské ligy. "Slavia nám ukázala, že je hodně silná. Vypadli až s Chelsea, předtím vyřadili velmi dobré týmy. Je to tým, na který si je třeba dát pozor. Mohou se v téhle skupině prosadit. Nebude to žádná procházka parkem, budeme si muset máknout. Musíme být na svém maximu, abychom uspěli," prohlásil Conte.

Zbylými týmy ve skupině jsou Barcelona a Dortmund. "Je těžké si stanovit nějaké konkrétní cíle. Je třeba čas, Řím také nebyl postaven za den. Důležité bude dát do každého zápasu 110 procent. Vím, jak těžké je vyhrát Ligu mistrů a jak bolestivé je prohrát finále," podotkl Conte, který převzal Inter před sezonou.

"Je to soutěž, ve které jediná situace, jedna střela může změnit všechno. Mít ve skupině Barcelonu je fascinující. Bude to zápas, který nás posune k maximu. Myslím také, že nejsou šťastní, že mají Inter," dodal Conte.

Zatím neví, zda bude moci proti Slavii využít největší letní posilu útočníka Romelua Lukakua, který si z víkendového utkání s Udine odnesl zranění zad. "Včera trénoval, ale uvidíme až zítra, kdy posoudíme jeho stav. Je pro nás důležitý, ale máme i další hráče," řekl Conte.