Conte: Ani po nočním jednání o postech není mezi lídry shoda

Brusel - Ani celonoční jednání šéfů států a vlád zemí EU v Bruselu zatím nepřineslo jednomyslnou shodu na tom, kdo by měl na podzim v čele Evropské komise nahradit jejího stávajícího šéfa Jeana-Claudea Junckera. Novinářům to ráno řekl italský premiér Giuseppe Conte s tím, že na dohodu to zatím nevypadá.

"To se dá jen těžko říct. V této chvíli to nevypadá, že jsme se dohodli," odpověděl na dotaz ČTK Conte, když ráno neplánovaně přišel do tiskového sálu summitu pohovořit s novináři. Důvodem jsou podle něj komplikovaná kritéria, která si premiéři a prezidenti pro výběr stanovili.

Conte nepřímo potvrdil, že série jednání v noci opět vrátila možnost, že summit do čela komise navrhne europarlamentu socialistického kandidáta a jejího dosavadního prvního místopředsedu Franse Timmermanse. "V této chvíli na něm není jednomyslná shoda. To je fakt. Nevím, zda by ho podpořila dostatečná většina," prohlásil ovšem zároveň. Proti nizozemskému politikovi vystupují nejen země Visegrádské skupiny, především Polsko, Maďarsko a Česko; problém s nástupem socialisty do čela komise mají podle informací ČTK i někteří premiéři či prezidenti hlásící se k evropským lidovcům. Ti v květnu vyhráli eurovolby a podle názoru části této politické rodiny by tak měli mít na post v čele komise právo.

Conte ráno také upozornil, že de facto nikdy neexistovala "dohoda z Ósaky", tedy neformální domluva některých šéfů vlád a států EU dojednaná na okraj nedávného summitu G20 v Japonsku. Právě ta počítala podle médií s Timmermansem v čele komise

Itálie je podle svého premiéra "velmi otevřená konstruktivnímu dialogu", ale také odmítá automaticky uznat jako jediné možné řešení systém takzvaných vedoucích kandidátů, podle něhož by v čele Evropské komise stanul lídr kandidátky vítězného uskupení z voleb do Evropského parlamentu.