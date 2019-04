New York - Hokejisté Columbusu zvítězili v pátečním utkání NHL na ledě New York Rangers 3:2 po nájezdech a obsadili poslední volné postupové místo do play off. Blue Jackets sice ztratili vedení sedm sekund před koncem základní hrací doby, ale v rozstřelu jim zařídil klíčový bonusový bod Arťom Panarin. Uzdravený David Kämpf pomohl Chicagu jednou přihrávkou k výhře 6:1 nad Dallasem.

Černý Petr tak zůstal v rukou hráčů Montrealu, jimž dával průběh utkání ještě teoretickou naději na postup. Aktivnější Columbus prohrával po dvou třetinách 0:1, ale poté skóre otočil trefami Ryana Dzingela a Panarina. Rangers, za které opět nehrál zraněný Filip Chytil, vyrovnali při hře bez brankáře z hole Pavla Bučněviče.

"Raději bych bral výhru 2:1 a ušetřil spoustu léků na srdce," vtipkoval gólman Columbusu Sergej Bobrovskij. "Ale stalo se. Postup (do play off) jsme stvrdili v nájezdech. Jsme všichni šťastní," dodal ruský gólman, který kryl v rozstřelu všechny tři nájezdy Rangers. Prosadil se jen Panarin, jenž už gólem na 2:1 ukázal obrovské sebevědomí. Prosmýkl se mezi dvěma bránícími hráči a skóroval tvrdou ranou z mezikruží.

Poslední hrací den určí Columbusu soupeře pro první kolo - může jím být vítěz základní části Tampa Bay, nebo obhájce titulu Washington. "Ulevilo se mi, že jsme postoupili do play off. S tím jsme šli do sezony, chtěli jsme mít šanci zabojovat o Stanleyův pohár," řekl kapitán Columbusu Nick Foligno. "Teď je už jedno, proti komu budeme hrát. Oba týmy jsou velmi dobré. Pokud ale budeme hrát naši hru, můžeme to komukoli hodně ztížit," podotkl.

Dallas už měl postup do play off jistý, proto šetřil některé hráče včetně kapitána Jamieho Benna a Romana Poláka. Četné absence se podepsaly na výsledku a už ve 41. minutě prohrával 0:5. U třetí branky si připsal asistenci Kämpf, který předchozí dva zápasy chyběl kvůli zranění ve tváři. Dvě branky domácích vstřelil Patrick Kane.

Útok Dallasu, který vedl Radek Faksa, byl jediným, který se nedostal ve statistice +/- do záporných hodnot. "Musíme na tento zápas rychle zapomenout. Myslím si, že každý už byl myšlenkami v příštím týdnu, kdy startuje play off," přiznal útočník Stars Tyler Seguin. "Dopouštěli jsme se chyb, jaké jsme dlouho nedělali. Zítra máme další zápas. Musíme se zkoncentrovat a zabrat, abychom šli do play off správně naladěni," doplnil Jason Spezza.

Dallas ale má pořád ještě o co hrát. Pokud udrží první divokou kartu, narazí v úvodním kole na tým ze své divize. "Chtěli bychom zůstat v naší divizi, protože bychom tolik necestovali," podotkl trenér Dallasu Jim Montgomery.

Do závěrečného kola zasáhnou všechny týmy kromě Anaheimu, jenž zakončil sezonu v pátek výhrou 5:2 nad Los Angeles. Ducks, kteří drtivou většinu ročníku postrádali zraněného Ondřeje Kašeho, si play off nezahrají poprvé od roku 2012. Pro kalifornský klub je to nezvyklá situace: v každé z posledních pěti sezon se totiž přehoupl přes stobodovou hranici. V této však získal jen osmdesát.

Kapitán Anaheimu Ryan Getzlaf prohlásil, že i proto byly poslední týdny těžké. "Byli jsme zvyklí hrát play off a v závěru základní části jsme bojovali o co nejlepší místo v konferenci. Když jste brzy mimo hru a postupová osmička je daleko, hraje se velmi těžce," řekl. Přesto Ducks zmobilizovali síly a zvítězili v jedenácti z posledních 17 zápasů.

Statistika pátečních zápasů NHL:

--------

NY Rangers - Columbus 2:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 22. Kreider, 60. Bučněvič - 55. a rozhodující sam. nájezd Panarin, 43. Dzingel. Střely na branku: 27:41. Diváci: 17.341. Hvězdy zápasu: 1. Panarin (Columbus), 2. Georgijev (NY Rangers), 3. Bobrovskij (Columbus).

Chicago - Dallas 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Branky: 17. a 57. P. Kane, 32. Kahun, 34. Kunitz (Kämpf), 38. D. Strome, 41. Koekkoek - 48. L'Esperance. Střely na branku: 32:35. Diváci: 21.626. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Kunitz, 3. Ward (všichni Chicago).

Anaheim - Los Angeles 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 15. Rowney, 31. Holzer, 37. Sprong, 49. Steel, 59. Silfverberg - 12. Amadio, 55. Grundström. Střely na branku: 33:46. Diváci: 17.306. Hvězdy zápasu: 1. M. Jones, 2. Holzer, 3. Rowney (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 81 61 4 16 319:219 126 2. x-Boston 81 49 9 23 256:209 107 3. x-Toronto 81 46 7 28 281:245 99 4. Montreal 81 43 8 30 243:231 94 5. Florida 81 36 13 32 264:276 85 6. Detroit 81 32 10 39 226:270 74 7. Buffalo 81 32 10 39 219:270 74 8. Ottawa 81 29 6 46 240:296 64

Metropolitní divize:

1. y-Washington 81 48 8 25 278:246 104 2. x-NY Islanders 81 47 7 27 225:196 101 3. x-Pittsburgh 81 44 11 26 270:237 99 4. x-Carolina 81 45 7 29 241:220 97 5. x-Columbus 81 46 4 31 252:230 96 6. Philadelphia 81 37 8 36 241:277 82 7. NY Rangers 81 31 14 36 223:269 76 8. New Jersey 81 30 10 41 218:272 70

Západní konference,

Centrální divize:

1. x-Nashville 81 46 6 29 235:212 98 2. x-Winnipeg 81 46 5 30 268:242 97 3. x-St. Louis 81 44 9 28 244:221 97 4. x-Dallas 81 42 7 32 207:202 91 5. x-Colorado 81 38 14 29 258:241 90 6. Chicago 81 36 12 33 268:287 84 7. Minnesota 81 37 9 35 211:234 83

Pacifická divize:

1. z-Calgary 81 50 7 24 288:224 107 2. x-San Jose 81 45 9 27 284:259 99 3. x-Vegas 81 43 7 31 247:225 93 4. Arizona 81 39 8 34 211:219 86 5. Vancouver 81 35 10 36 223:251 80 6. Anaheim 82 35 10 37 199:251 80 7. Edmonton 81 34 9 38 229:273 77 8. Los Angeles 81 30 9 42 197:261 69

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená jisté prvenství v konferenci, "p" znamená vítězství v základní části.