Columbus přerušil sérii proher, Ottawu porazil 4:3 v prodloužení

New York - V jediném utkání pondělního programu NHL porazili hráči Columbusu na vlastním ledě Ottawu 4:3 v prodloužení. Blue Jackets tak ukončili sérii osmi proher a drží postupovou pozici do play off. Ve Východní konferenci jim patří druhá divoká karta. Ottawa prohrála potřetí za sebou a v konferenci je předposlední. Zápas rozhodl 25 sekund před koncem prodloužení švédský útočník Emil Bemström.

Hlavní podíl na výhře Blue Jackets měl americký útočník Nick Foligno, který vstřelil dvě branky. Stejně si vedl na straně poražených Connor Brown. Poprvé se Foligno prosadil v 5. minutě, kdy střelou z mezikruží otevřel skóre. Druhou branku přidal v 33. minutě a vyrovnal na 2:2. "Dnes jsem na kluky opravdu pyšný. Konečně jsme našli způsob, jak uspět. Příště ale musíme být ještě lepší," prohlásil Foligno.

V 32. minutě musel kvůli zranění střídat domácí brankář Elvis Merzlikins. Jeho náhradník Joonas Korpisalo, jenž nastoupil poprvé po zranění kolena, předvedl spolehlivý výkon a pomohl k úspěchu 14 úspěšnými zákroky. "Rozhodně jsem to neplánoval, je smutné vidět Elvise zraněného. Ten zákrok jsem neviděl, ale nebyla to sranda," okomentoval Merzlikinsovo zranění Korpisalo, který odchytal první zápas od 29. prosince. Přesnější informace o zranění lotyšského gólmana zatím nejsou známy.

Senators, kteří poprvé nastoupili bez vyměněných útočníků Jeana-Gabriela Pageaua, Vladislava Naměstnikova a Tylera Ennise, se díky brance Colina Whitea z padesáté minuty dostali do vedení 3:2, ale Blue Jackets dokázali bleskově vyrovnat. Na vedoucí branku Ottawy odpověděl tečí střely Scotta Harringtona útočník Stefan Matteu už po 29 sekundách.

V poslední minutě prodloužení rozhodl zápas dvacetiletý švédský útočník Bemström, který pohotově dorazil střelu Zacha Werenského za záda brankáře Marcuse Högberga. "Čekal jsem na to celou sezonu. Poprvé jsem vstřelil gól v prodloužení a jsem za to šťastný," řekl po zápase mladý Švéd.

Výsledek NHL:

Branky: 5. a 33. N. Foligno, 50. Matteau, 65. Bemström - 11. a 30. C. Brown, 50. White. Střely na branku: 45:33. Diváci: 17.518. Hvězdy zápasu: 1. N. Foligno, 2. Bemström, 3. Matteau (všichni Columbus).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 63 39 12 12 208:159 90 2. Tampa Bay 62 40 5 17 221:171 85 3. Toronto 63 32 8 23 220:210 72 4. Florida 62 32 6 24 217:212 70 5. Buffalo 62 29 8 25 182:193 66 6. Montreal 64 29 8 27 194:195 66 7. Ottawa 63 21 12 30 167:216 54 8. Detroit 64 15 4 45 130:240 34

Metropolitní divize:

1. Washington 62 38 6 18 218:190 82 2. Pittsburgh 61 37 6 18 201:168 80 3. Philadelphia 62 35 7 20 206:183 77 4. NY Islanders 61 35 6 20 176:164 76 5. Columbus 64 31 14 19 166:166 76 6. Carolina 61 35 4 22 201:172 74 7. NY Rangers 61 33 4 24 203:188 70 8. New Jersey 61 24 10 27 167:210 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 63 36 10 17 200:174 82 2. Colorado 61 36 7 18 212:166 79 3. Dallas 62 36 6 20 167:159 78 4. Winnipeg 64 32 5 27 193:191 69 5. Nashville 61 30 8 23 195:196 68 6. Minnesota 61 29 7 25 186:197 65 7. Chicago 62 27 8 27 182:197 62

Pacifická divize:

1. Vegas 64 34 8 22 208:196 76 2. Edmonton 62 33 7 22 198:192 73 3. Vancouver 61 33 6 22 203:187 72 4. Calgary 63 32 6 25 187:196 70 5. Arizona 65 31 8 26 181:174 70 6. San Jose 62 26 4 32 159:203 56 7. Anaheim 62 24 8 30 161:197 56 8. Los Angeles 63 22 6 35 156:203 50