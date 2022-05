Colorado zvítězilo v play off NHL na ledě St. Louis a v sérii opět vede

St. Louis - Hokejisté Colorada vyhráli na ledě St. Louis 5:2 a vedou v sérii druhého kola play off NHL 2:1 na zápasy. Dva góly vítězů vstřelil Arturri Lehkonen a nejlepším hráčem utkání byl vyhlášen s 29 zákroky hostující brankář Darcy Kuemper, jemuž kryl záda Pavel Francouz.

St. Louis otevřelo skóre ve čtvrté minutě, když se od modré čáry trefil Colton Parayko. V čase 6:45 ale Blues přišli o gólmana Jordana Binningtona, který v úvodních dvou zápasech série inkasoval čtyřikrát z 85 střel. Jeden z hlavních strůjců triumfu týmu ve Stanleyovém poháru v roce 2019 byl tvrdě sražen k ledu po kolizi spoluhráče Calleho Rosena s Nazemem Kadrim, který se prodíral k dorážce. Po střetu se nevylučovalo.

"Viděl jsem volný puk a chtěl jsem jej dorazit. Dostal jsem se do kolize s jejich hráčem a skončili jsme v brankovišti. Ale myslím si, že jsem do něj vůbec nevrazil, to spíš jeho obránce," popsal situaci Kadri. "Podívejte se na Kadriho pověst. To je vše, co k tomu můžu říct," sdělil kouč St. Louis Craig Berube. Doplnil, že stále probíhají vyšetření a že nemá bližší informace o zdravotním stavu své brankářské jedničky.

Colorado otočilo v dalším průběhu na 3:1. Zblízka vyrovnal Logan O'Connor, druhý gól přidal tečí Kadri a z přečíslení dva na jednoho zvýšil Lehkonen. Domácí útočník Ryan O'Reilly vstřelil třicet sekund před koncem druhé třetiny z dorážky kontaktní branku.

"Binner je srdcem i duší našeho týmu. Chytá neuvěřitelně a jeho ztráta nás rozhodila. Vypadli jsme z rytmu a trvalo nám příliš dlouho, než jsme se zase rozjeli. Ale takové věci se stávají. Máme kvalitní tým a měli jsme se situaci lépe přizpůsobit," komentoval O'Reilly zranění gólmana Binnigntona.

Stav 2:3 vydržel až do 58. minuty, v níž byl gólman Ville Husso na cestě na střídačku, aby Blues zkusili hru v šesti, ale puku se zmocnili hosté a Gabriel Landeskog skóroval z rychlého kontru do prázdné branky. Při druhém pokusu o power play se ještě prosadil i Lehkonen.

"Líbilo se mi, jak jsme hráli. Dohrávali jsme souboje, spoustu věcí jsme udělali správně. Byly sice pasáže, kdy jsme nedostávali puk hluboko do jejich pásma, ale celkově jsme pracovali dobře. S nasazením, měli jsme šance. Jen potřebujeme zlepšit koncovku. Kluci ale podali solidní výkon," řekl Berube.

Také Coloradu se v utkání zranil hráč. Obránce Samuel Girard stihl jen jedno střídání, než byl převezen do nemocnice po zákroku Ivana Barbaševa, jenž ho tvrdě narazil na mantinel. "Zachytil ho ve špatné pozici. Nešikovně se otáčel a po nárazu se udeřil i hlavou o mantinel. Bylo to tvrdé a nešťastné, ale v rámci pravidel," uznal kouč Colorada Jared Bednar.

Jeho svěřenci poprvé v sérii porazili St. Louis v základní hrací době. První zápas vyhráli v prodloužení, druhý ztratili v poměru 1:4. "Zpočátku jsme byli trochu nervózní, ale oklepali jsme se. Hodně nás také podržel Darcy, protože jsme měli několik výpadků, zejména v závěru druhé třetiny," řekl k zápasu Bednar.

2. kolo play off NHL: Západní konference - 3. zápas: St. Louis - Colorado 2:5 (1:1, 1:2, 0:2) Branky: 4. Parayko, 40. R. O'Reilly - 38. a 60. Lehkonen, 11. O'Connor, 34. Kadri, 58. Landeskog. Střely na branku: 31:27. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Kuemper (Colorado), 2. R. O'Reilly, 3. Parayko (oba St. Louis). Stav série: 1:2. Kanadské bodování play off NHL: 1. McDavid (Edmonton) 9 20 (6+14) 2. Draisaitl (Edmonton) 9 15 (7+8) 3. J. Gaudreau (Calgary) 9 13 (2+11) 4. R. O'Reilly (St. Louis) 9 12 (7+5) 5. Verhaeghe (Florida) 8 12 (6+6) 6. Perron (St. Louis) 8 11 (7+4) 7. Marchand (Boston) 7 11 (4+7) 8. Makar (Colorado) 8 11 (3+8) 9. Kučerov (Tampa Bay) 9 11 (3+8) Zibanejad (NY Rangers) 9 11 (3+8) 44. Pastrňák (Boston) 7 6 (3+3) 49. Palát (Tampa Bay) 9 6 (3+3) 119. Chytil (NY Rangers) 9 3 (2+1) 142. O. Kaše (Toronto) 7 3 (0+3) 149. Nečas (Carolina) 9 3 (0+3) 155. Kämpf (Toronto) 7 2 (2+0) 165. Faksa (Dallas) 7 2 (1+1) 189. Nosek (Boston) 7 2 (0+2) 198. Gudas (Florida) 8 2 (0+2)