Colorado zvítězilo v NHL díky hattricku MacKinnona

New York - Hokejisté Colorada zvítězili v poslední hrací den základní části NHL na ledě Nashvillu 4:3 a zajistili si prvenství v Centrální divizi. O výhře obhájce Stanleyova poháru rozhodl v 59. minutě Nathan MacKinnon, který v zápase nasázel hattrick a přidal asistenci. Ve zbývajícím utkání porazilo Buffalo s Lukášem Rouskem v sestavě Columbus 5:2.

Fotogalerie

Colorado, jehož brankář Pavel Francouz plnil roli náhradníka, vedlo ve čtvrté minutě 2:0 a po úvodní třetině 3:1. Skóre otevřel Devon Toews, poté zvyšoval dvakrát MacKinnon. Nashville odpověděl dvěma góly Kiefera Sherwooda, který snižoval na 1:2 ve 28. minutě vyrovnal na 3:3. Zbylou branku domácích dal Luke Evangelista. Zápas rozhodl z přečíslení dva na jednoho MacKinnon. Avalanche se díky výhře vyhouplo do čela tabulky Centrální divize před Dallas.

Colorado se střetne v úvodním kole play off se Seattlem. Další dvojice tvoří v Západní konferenci Dallas s Minnesotou, Vegas s Winnipegem a Edmonton s Los Angeles. Ve Východní konferenci změří síly Boston s Floridou, Toronto s Tampou Bay, Carolina s New Yorkem Islanders a New Jersey s New Yorkem Rangers. Play off startuje v noci z pondělí na úterý.

Columbus otevřel skóre už po 34 sekundách hry, když se prosadil Johnny Gaudreau. Buffalo ale otočilo v rozmezí 29. až 35. minuty na 3:1 trefami Jeffa Skinnera, Victora Olofssona a Alexe Tucha. Ještě v prostřední třetině snížil Tyler Angle svým prvním gólem v NHL, ale ve třetím dějství zpečetili výhru Sabres Casey Mittelstadt a Peyton Krebs.

Rousek nastoupil v NHL podruhé v kariéře. Třiadvacetiletý útočník koncem března zaznamenal ve své premiéře gól a přihrávku, tentokrát ale vyšel za třináct a půl minuty na ledě naprázdno. Na straně poražených nastoupil v obraně Stanislav Svozil, který o den dříve v soutěži debutoval. Český bek odehrál 21 minut, během kterých si připsal tři záporné body do statistiky +/-.

Výsledky NHL

Columbus - Buffalo 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Branky: 1. J. Gaudreau, 39. Angle - 29. Skinner, 33. Olofsson, 35. Tuch, 45. Mittelstadt, 58. Krebs. Střely na branku: 31:35. Diváci: 18.786. Hvězdy zápasu: 1. Mittelstadt, 2. Skinner (oba Buffalo), 3. Angle (Columbus).

Nashville - Colorado 3:4 (1:3, 2:0, 0:1)

Branky: 6. a 28. Sherwood, 23. Evangelista - 4., 14. a 59. MacKinnon, 1. D. Toews. Střely na branku: 21:34. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Sherwood, 3. Evangelista (oba Nashville).

Tabulky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Boston 82 65 5 12 305:177 135 2. x-Toronto 82 50 11 21 279:222 111 3. x-Tampa Bay 82 46 6 30 283:254 98 4. x-Florida 82 42 8 32 290:273 92 5. Buffalo 82 42 7 33 296:300 91 6. Ottawa 82 39 8 35 261:271 86 7. Detroit 82 35 10 37 240:279 80 8. Montreal 82 31 6 45 232:307 68

Metropolitní divize:

1. y-Carolina 82 52 9 21 266:213 113 2. x-New Jersey 82 52 8 22 291:226 112 3. x-NY Rangers 82 47 13 22 277:219 107 4. x-NY Islanders 82 42 9 31 243:222 93 5. Pittsburgh 82 40 11 31 262:264 91 6. Washington 82 35 10 37 255:265 80 7. Philadelphia 82 31 13 38 222:277 75 8. Columbus 82 25 9 48 214:330 59

Západní konference:

Centrální divize:

1. y-Colorado 82 51 7 24 280:226 109 2. x-Dallas 82 47 14 21 285:218 108 3. x-Minnesota 82 46 11 25 246:225 103 4. x-Winnipeg 82 46 3 33 247:225 95 5. Nashville 82 42 8 32 229:238 92 6. St. Louis 82 37 7 38 263:301 81 7. Arizona 82 28 14 40 228:299 70 8. Chicago 82 26 7 49 204:301 59

Pacifická divize:

1. z-Vegas 82 51 9 22 272:229 111 2. x-Edmonton 82 50 9 23 325:260 109 3. x-Los Angeles 82 47 10 25 280:257 104 4. x-Seattle 82 46 8 28 289:256 100 5. Calgary 82 38 17 27 260:252 93 6. Vancouver 82 38 7 37 276:298 83 7. San Jose 82 22 16 44 234:321 60 8. Anaheim 82 23 12 47 209:338 58

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "y" znamená vítězství v divizi, "p" zisk Prezidentské trofeje.